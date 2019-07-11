HABER

BM'den bir uyarı daha: Felaketle sonuçlanır

DÜNYA HABERLERİ  | 11.07.2019 21:43 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler (BM), İran'a ait gemilerin, Basra Körfezi'nde İngiliz petrol tankerini durdurma girişimi iddialarının ardından bölgede olası bir krizin felaketle sonuçlanacağı uyarısında bulundu.

BM'den bir uyarı daha: Felaketle sonuçlanır

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde, İran'a ait gemilerin Hürmüz Boğazı'nda İngiliz petrol tankerini durdurma girişimi iddialarını değerlendirdi.

Genel Sekreter Antonio Guterres'in Körfez'deki tüm taraflara defalarca gerilimi artıracak her türlü adımdan kaçınılması ve en yüksek seviyede itidal gösterilmesi çağrısı yaptığını hatırlatan Haq, “Bölgede olası bir çatışma felaketle sonuçlanır, umarız tüm ülkeler bunu önleyecek adımlar atar.” dedi.

İngiltere Savunma Bakanlığı, Hürmüz Boğazı'nda görev yapan savaş gemisi HMS Montrose'un, "British Heritage" adlı İngiliz petrol tankerini durdurmaya çalışan 3 İran teknesini uyardığını açıklamıştı. İngiliz savaş gemisinin, İran tekneleri ile petrol tankerinin arasına girerek duruma müdahale ettiği kaydedilmişti.

İran ise Hürmüz Boğazı'nda İngiltere'ye ait bir petrol tankerini durdurma girişiminde bulunduğu iddialarını yalanlamıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, "Basra Körfezi'nde devriye görevini icra eden Deniz Kuvvetlerinin son 24 saat içinde herhangi bir yabancı gemiyle karşılaşmadığı" belirtilmişti.

İNGİLTERE İRAN PETROL TANKERİNİ ALIKOYMUŞTU

İngiliz donanması geçen hafta Cebelitarık'ta Suriye’ye petrol taşıdığı iddia edilen İran bandıralı bir tankerin alıkonulmasına dahil olmuştu.

İngiltere'ye bağlı olan İspanya'nın güneyindeki Cebelitarık özerk yönetimi İran tankerinin Avrupa Birliği'nin (AB) Suriye'ye uyguladığı ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle alıkonulduğunu açıklamıştı.

İran, "Grace 1" adlı tankerin alıkonulmasının İngiltere için "sonuçları olacağı" uyarısında bulunmuştu.

Cebelitarık'ta mahkeme geçen hafta aldığı kararla İran tankerinin 14 gün daha alıkonulabileceğine hükmetmişti. (AA)

PARTNERMeğer bu görünümü elde etmenin bir yolu varmışMeğer bu görünümü elde etmenin bir yolu varmış
Guggenheim Müzesi UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeGuggenheim Müzesi UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde
Almanya Kültür Bakanı'ndan SETA'nın raporuna tepkiAlmanya Kültür Bakanı'ndan SETA'nın raporuna tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler Basra Körfezi İRAN uyarı

En Çok Okunan Haberler

3 ilde ölümler artıyor! Korkutan tablo

3 ilde ölümler artıyor! Korkutan tablo

İBB'den flaş 'Esenler Otogarı' kararı!

İBB'den flaş 'Esenler Otogarı' kararı!

Sosyal medya ‘fenomeni’ Pelinsu gözaltına alındı

Sosyal medya ‘fenomeni’ Pelinsu gözaltına alındı

Yıllar sonra ortaya çıktı! Aynı araçta görüntülendiler

Yıllar sonra ortaya çıktı! Aynı araçta görüntülendiler

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Asker böyle yakaladı! İşte o teröristler

Asker böyle yakaladı! İşte o teröristler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

ABD'den Almanya'ya 'Suriye'nin kuzeyine asker gönderin' çağrısı

ABD'den Almanya'ya 'Suriye'nin kuzeyine asker gönderin' çağrısı

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Yeni kredi paketi dertlere çare olacak mı?

Yeni kredi paketi dertlere çare olacak mı?

Kaşıkçı cinayetinin üzerine bu nedenle gidilmemiş!

Kaşıkçı cinayetinin üzerine bu nedenle gidilmemiş!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suriye’nin Haseke kentinde patlama

Suriye'de şiddetli patlama!

Reuters: AB Türkiye'ye yaptırımlar uygulamaya hazırlanıyor

Reuters: AB Türkiye'ye yaptırımlar uygulamaya hazırlanıyor

Son dakika! Afrin'de bombalı saldırı!

Afrin'de bombalı saldırı! Çok sayıda ölü...

Fırtına 20 dakika sürdü, 6 kişi öldü!

Fırtına 20 dakika sürdü, 6 kişi öldü!

Körfez'de gerilim tırmandı! Petrol tankerini durdurmaya çalıştı

Körfez'de gerilim tırmandı! Petrol tankerini durdurmaya çalıştı

Dünya liderlerine böyle tepki gösterdi: Kaşıkçı parçalara ayrıldığında...

'Kaşıkçı parçalara ayrıldığında...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.