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  4. BM'den dikkat çeken açıklama: Tsunami gibi büyüyor

BM'den dikkat çeken açıklama: Tsunami gibi büyüyor

DÜNYA HABERLERİ  | 08.05.2020 07:14 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ayrım yapmamasına rağmen, toplumlar arasında nefret söylemi ve yabancı düşmanlığını artırdığı uyarısında bulundu.

BM'den dikkat çeken açıklama: Tsunami gibi büyüyor

Guterres, yayımladığı video mesajında, ''Kovid-19, kim olduğumuz, nerede yaşadığımız ya da neye inandığımıza bakmıyor ama nefret, yabancı düşmanlığı, günah keçisi yapma ve korku tellallığı, tsunami gibi yayılmaya devam ediyor.'' dedi.

Koronavirüs nedeniyle online ortamlarda ve sokaklarda yabancı düşmanlığının, antisemitik komplo teorilerinin ve Müslümanlara karşı saldırıların arttığına dikkati çeken Guterres, göçmen ve mültecilere ise virüsün kaynağı gibi davranıldığını ve tedaviden mahrum bırakıldıklarını ifade etti.

Gazetecilerin, sağlık çalışanlarının ve insan hakları aktivistlerinin ise hedef gösterildiğini belirten Guterres, ''Nefret virüsüne karşı toplumlarımızın bağışıklığını güçlendirmeliyiz.'' diye konuştu.

Siyasetçilere ve liderlere toplumlarının her kesimiyle dayanışma içinde olmaları çağrısında bulunan Guterres, sosyal medya şirketlerini ise ırkçı, kadın düşmanı ve diğer zararlı tüm içerikleri bu online platformlardan kaldırmaya davet etti.

(AA)

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