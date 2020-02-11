HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. BM'den Doğu Afrika için 'çekirge felaketi' uyarısı

BM'den Doğu Afrika için 'çekirge felaketi' uyarısı

DÜNYA HABERLERİ  | 11.02.2020 07:37 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler (BM), çekirgelerin hızla yayılmaya devam ettiği Doğu Afrika ülkeleri Kenya, Etiyopya ve Somali'de son yılların en kötü çekirge istilasının yaşandığı ve 13 milyon kişinin gıda güvenliğinin tehlikede olduğu uyarısında bulundu.

BM'den Doğu Afrika için 'çekirge felaketi' uyarısı

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, düzenlediği basın toplantısında Doğu Afrika'daki endişe verici çekirge istilasına dikkati çekti.

Lowcock, Kenya'da son 70 yılın, Etiyopya ve Somali'de ise son 25 yılın en kötü çekirge istilasının yaşandığını belirterek, 13 milyon kişinin gıda güvenliğinin tehlikede olduğu uyarısı yaptı.

Çekirge istilasına karşı acil önlem alınmazsa Doğu Afrika ülkelerinin ''felakete'' sürükleneceği ve ciddi bir insani krizle karşı karşıya kalacağını aktaran Lowcock, çöl çekirgeleriyle mücadele planı için 76 milyon dolara ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Lowcock, çekirgelerin sayısının artması ve hızla yayılmalarında iklim değişikliğin de etkili olduğunu ifade etti.

ÇEKİRGE VEBASI UYARISI

BM Gıda Tarım Örgütü ise tüm bölgenin çekirge istilasından etkilenmesi ve bir yıl içinde durumun kontrol altına alınamaması durumunda 'çekirge vebası' yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Doğu Afrika’da yayılmayı sürdüren çöl çekirgeleri Kenya, Somali ve Etiyopya’dan sonra Uganda ve Tanzanya’ya da ulaştı.
Her gün 150 kilometre yol katedebilen ve geçtiği bölgedeki ekinlere zarar veren çekirgeler, gıda güvenliğini tehlikeye atıyor.

Bir kilometrekarede yer alan 40-80 milyon çekirge, sadece bir günde 35 bin kişiye yetecek gıdayı tüketebiliyor.

Kaynak: AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?
PARTNER Bu fotoğrafta yüz görüyorsanız... Bu fotoğrafta yüz görüyorsanız...
Şaka gibi koronavirüs açıklaması: Havalar ısınınca geçerŞaka gibi koronavirüs açıklaması: Havalar ısınınca geçer
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çekirge istilası BM Birleşmiş Milletler

En Çok Okunan Haberler

5 askerimizin şehit edilmesi sonrası ABD'den flaş açıklama

5 askerimizin şehit edilmesi sonrası ABD'den flaş açıklama

İdlib şehitlerinin kimlikleri belli oldu!

İdlib şehitlerinin kimlikleri belli oldu!

İşte KKTC'nin yerli otomobili

İşte KKTC'nin yerli otomobili

Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz ile aşk yaşadığını itiraf etti

Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz ile aşk yaşadığını itiraf etti

Erdoğan başkanlığındaki İdlib toplantısında kritik karar!

Erdoğan başkanlığındaki İdlib toplantısında kritik karar!

5 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Rusya'dan ilk açıklama

5 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Rusya'dan ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Tehlikeli gerilim! Rumlar, Türk topraklarını ihlal edince...

Tehlikeli gerilim! Rumlar, Türk topraklarını ihlal edince...

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Çin'de babası karantinaya alınan engelli çocuk hayatını kaybetti

Çin'de babası karantinaya alınan engelli çocuk hayatını kaybetti

Rusya'dan çok önemli Türkiye açıklaması!

Rusya'dan çok önemli Türkiye açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pentagon, İran'ın ABD üslerine saldırılarında 106 askerinin travmatik beyin hasarı geçirdiğini açıkladı

106 ABD askeri travmatik beyin hasarı geçirdi

Trump'tan şaka gibi koronavirüs açıklaması: Havalar ısınınca geçer

Şaka gibi koronavirüs açıklaması: Havalar ısınınca geçer

ABD'de salgın alarmı! Limandan kalkan yolcu gemisi geri döndürüldü

ABD'de salgın alarmı! Gemi geri döndürüldü

ABD Ankara Büyükelçiliği: NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız

5 askerimizin şehit edilmesi sonrası ABD'den flaş açıklama

Pentagon'un bütçe talebinde skandal YPG/PKK detayı

Pentagon'un bütçe talebinde skandal YPG/PKK detayı

5 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Rusya'dan ilk açıklama

5 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Rusya'dan ilk açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.