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BM'den Etiyopya'da yerel hükümete yönelik darbe girişimine kınama

DÜNYA HABERLERİ  | 24.06.2019 01:28 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Etiyopya'da Amhara eyaletinde yerel hükümete karşı yapılan darbe girişimi esnasında bazı yöneticilerin yaşamını kaybetmesini kınadı.

BM'den Etiyopya'da yerel hükümete yönelik darbe girişimine kınama

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Guterres'in Etiyopya'da yaşanan şiddet olaylarından ve can kayıplarından dolayı derin endişe duyduğu vurgulandı.

"Guterres, Amhara eyaleti Genelkurmay Başkanı Seare Mekonnen ve Amhara eyaleti Başkanı Ambachew Mekonnen'in yanı sıra diğer iki üst düzey ve askeri elemanın öldürülmesini şiddetle kınıyor." ifadelerine yer verilen açıklamada, Guterres'in ülkede itidal çağrısı yaptığı aktarıldı.

Açıklamada, BM'nin karşılaşılan zorluklarda Etiyopya hükümetini desteklemeye devam edeceği mesajı verildi.

ETİYOPYA'DA DARBE GİRİŞİMİ

Etiyopya başbakanlık ofisi tarafından ülkenin kuzeyindeki Amhara eyaletinde, dün akşam saatlerinde silahlı bir grubun darbeye kalkışarak yerel hükümeti devirmeye çalıştığı ve girişimin bastırıldığı açıklanmıştı.

Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanı Seare Mekonnen ve Amhara eyaleti Başkanı Ambachew Mekonnen'in öldürüldüğü bildirilmişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler Antonio Guterres Etiyopya Amhara

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