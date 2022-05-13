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BM'den İsrail'e tepki: Ebu Akile'nin öldürülmesi savaş suçu teşkil edebilir

13.05.2022 20:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail askerlerinin Al-Jazeera televizyon kanalının kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'yi başından vurarak öldürmesi tüm dünyanın gündeminde. Akile'nin cenaze törenine İsrail polisinin müdahale etmesi de tepkilere yol açtı. Birleşmiş Milletler (BM) ise Akile'nin öldürmesinin savaş suçu teşkil edebileceğini bildirerek soruşturma talebinde bulunduklarını da duyuruldu.

BM'den İsrail'e tepki: Ebu Akile'nin öldürülmesi savaş suçu teşkil edebilir

BM insan hakları uzmanlarından yapılan ortak yazılı açıklamada, Ebu Akile'nin öldürülmesinin basın ve ifade özgürlüğüne saldırı olduğu belirtilerek, "Yetkili makamlar gazetecilere zarar vermekle değil, uluslararası insan hakları hukuku çerçevesinde gazetecileri korumakla görevlidir." ifadesi kullanıldı.

"BASIN VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE SALDIRI"

Açıklamada, Ebu Akile'nin öldürülmesi kınanırken, "Gazeteci olarak sadece görevini yapmakta olan Ebu Akile'nin öldürülmesi savaş suçu teşkil edebilir." değerlendirmesinde bulunuldu. Bu cinayetin aynı zamanda basın ve ifade özgürlüğüne bir saldırı olduğu altı çizilen açıklamada, işgal altındaki Filistin topraklarında gazetecilerin güvenli şekilde görev yapabilmesinin önemine işaret edildi.

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"Ebu Akile'nin öldürülmesine ilişkin acil, bağımsız, tarafsız, etkili, etraflı ve şeffaf bir soruşturma talebinde bulunuyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, İsrail ve Filistinli yetkililerin de bu soruşturma sürecinde iş birliği içinde olması gerektiği kaydedildi.
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BASIN YELEĞİ GİYDİĞİ HALDE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile (51), İsrail güçlerinin önceki gün işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşe maruz kalmıştı.
Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde, İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak başından yaralanan Ebu Akile yaşamını yitirmişti.

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Olayda Ebu Akile'nin yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı.

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İsrail
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