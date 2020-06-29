BM'den İsrail'e tepki: Yasa dışı

BM \u0130nsan Haklar\u0131 Y\u00fcksek Komiseri Bachelet, \u0130srail'in Bat\u0131 \u015eeria'daki baz\u0131 b\u00f6lgeleri ilhak planlar\u0131n\u0131n "yasa d\u0131\u015f\u0131" oldu\u011funu bildirdi.\nAyr\u0131nt\u0131lar geliyor...G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130MaxiPara Kart ile y\u00fckledi\u011fin kadar harca!\u00dcvey o\u011flundan hamile kalan kad\u0131ndan skandal payla\u015f\u0131m!21 Haziran yaz g\u00fcn d\u00f6n\u00fcm\u00fc nedir? G\u00fcnler uzar m\u0131 k\u0131sal\u0131r m\u0131?