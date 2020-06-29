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  4. BM'den İsrail'e tepki: Yasa dışı

BM'den İsrail'e tepki: Yasa dışı

DÜNYA HABERLERİ  | 29.06.2020 13:19 | Son Güncelleme

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'den Batı Şeria'yla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

BM'den İsrail'e tepki: Yasa dışı

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet, İsrail'in Batı Şeria'daki bazı bölgeleri ilhak planlarının "yasa dışı" olduğunu bildirdi.

Ayrıntılar geliyor...

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