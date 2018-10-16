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BM'den kayıp gazeteci Kaşıkçı için flaş talep

DÜNYA HABERLERİ  | 16.10.2018 12:25 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler insan hakları komiseri Michelle Bachelet, Suudi Arabistan ve Türkiye'ye Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması ve öldürülmüş olması ihtimali hakkında tüm bildiklerini açıklamaları çağrısı yaptı.

BM'den kayıp gazeteci Kaşıkçı için flaş talep

Bachelet, Diplomatik mekanlar ve yetkililerin sahip olduğu dokunulmazlığının kaldırılması gerektiğini belirtti.

Bachelet, "Diplomatik dokunulmazlık, olanların ve sorumluların belirlenmesini engellemek için kullanılmamalıdır" dedi

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Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler Kayıp Gazeteci Michelle Bachelet

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
DİRAYETSİZ BM YİYORSA israil e YAPTIRIM UYGULASANA KAĞIT ÜZERİNDE VARSINIZ AMA GERÇEKTE 0 GÜÇTESİNİZ.
BU DEMEK Kİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİN BORUSU İSLAM ÜLKELERİNE KARŞI ÖTÜYOR. KAŞIKÇI OLAYINI AÇIKLAMASI GEREKEN TEK ÜLKE SUDİ ARABİSTANDIR. ANCAK BİZDE DE İSTİHBARAT ZAFİYETİ GÖRÜNÜYOR. (CC) PLAKALI ARAÇLAR TAKİPTE OLMALI DİYE BİLİYORUM.
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