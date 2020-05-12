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  4. BM'den koronavirüs sonrası hamle! Küresel risk haritası çıkarılacak

BM'den koronavirüs sonrası hamle! Küresel risk haritası çıkarılacak

DÜNYA HABERLERİ  | 12.05.2020 20:29 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), gelecekteki olası salgınları azaltmak için hayvanlardan insanlara bulaşabilen hastalıkların küresel risk haritasını çıkaracak. BM tarafından yapılan açıklamada haritanın içeriği hakkında da bilgi verildi.

BM'den koronavirüs sonrası hamle! Küresel risk haritası çıkarılacak

UNEP'ten yapılan açıklamada, örgütün çevrenin korunması ve gelecekteki olası salgınların önlenmesi için yeni küresel risk haritası üzerinde çalıştığı belirtildi.

HANGİ VERİLERİ İÇERECEĞİ BELİRTİLDİ

Küresel risk haritasının kaçak vahşi hayvan ticareti, habitat parçalanması ve biyolojik çeşitlilik kaybı gibi verileri içereceği bildirilen açıklamada, tıbbi, elektronik ve kimyasal atıkların insan sağlığına ve çevreye daha fazla zarar vermemesi için de karar mekanizmalarına destek verileceği aktarıldı.

"İNSANLIĞIN DEĞİŞMESİ GEREKTİĞİNE DAİR EN GÜÇLÜ MESAJ"

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen UNEP İcra Direktörü Inger Andersen, ''Gezegen, Kovid-19 ile insanlığın değişmesi gerektiğine dair en güçlü mesajı verdi. Ekonomileri kapatmak kısa vadeli bir çözüm ve uzun süre uygulanamaz. Doğa ile uyumlu ekonomiler, uluslarının gelişmesini sağlamak için kritik öneme sahip.'' ifadesini kullandı. (AA)

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