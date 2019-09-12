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BM'den Netanyahu'nun ilhak planına sert cevap!

DÜNYA HABERLERİ  | 12.09.2019 10:24 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun yeniden seçilmesi halinde Batı Şeria'nın bir bölümünü ilhak etme planının yasadışı olduğunu ve bölgesel barış umutlarına zarar vereceğini söyleyerek endişelerini dile getirdi.

BM'den Netanyahu'nun ilhak planına sert cevap!

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Salı günü yaptığı açıklamada altı ay içinde ikinci defa yapılacak seçimleri kazanması halinde işgal altındaki Batı Şeria'nın büyük bölümünü oluşturan Şeria nehri vadisini ilhak etmeyi vaad etmişti.

Guterres yaptığı açıklamada "Bu tür adımlar uygulanması halinde ciddi bir uluslararası hukuk ihlali teşkil edecek. iki devletli çözümün uygulanabilirliğini ciddi şekilde baltalayarak müzakereleri ve bölgesel barışı yeniden canlandırma potansiyeline de zarar verecek" dedi.

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BM Netanyahu ilhak Plan

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