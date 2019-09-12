BM'den Netanyahu'nun ilhak planına sert cevap!

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Salı günü yaptığı açıklamada altı ay içinde ikinci defa yapılacak seçimleri kazanması halinde işgal altındaki Batı Şeria'nın büyük bölümünü oluşturan Şeria nehri vadisini ilhak etmeyi vaad etmişti.

Guterres yaptığı açıklamada "Bu tür adımlar uygulanması halinde ciddi bir uluslararası hukuk ihlali teşkil edecek. iki devletli çözümün uygulanabilirliğini ciddi şekilde baltalayarak müzakereleri ve bölgesel barışı yeniden canlandırma potansiyeline de zarar verecek" dedi.

