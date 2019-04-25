BM'den Rusya ve Türkiye'ye İdlib çağrısı

BM Güvenlik Konseyini Suriye'deki insani durum hakkında bilgilendiren Mueller, İdlib, terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Hol Kampı ve Rukban Kampı'ndaki durumun endişe verici olduğunu ifade etti.

İdlib'de şubat ayından beri artan çatışmalar nedeniyle 200'ün üzerinde sivilin hayatını kaybettiğini söyleyen Mueller, ''İdlib'te çatışmalar nedeniyle 120 binden fazla kişi Türkiye sınırına yakın bölgelere kaçtı.'' dedi.

Mueller, garantör ülkeler Rusya ve Türkiye'ye, gerginliğin azaltılması için taraflara baskı yapması çağrısında bulundu.

HOL KAMPINDAKİ YABANCI UYRUKLULAR SORUNU BİR AN ÖNCE ÇÖZÜLMELİ

Terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolündeki Haseke'de bulunan Hol Kampı'ndaki duruma da değinen Mueller, kampta tutulan DEAŞ'a katılan yabancı savaşçılar, eşleri ve çocukları sorununun bir an önce çözülmesi, bu kişilerin ülkelerine geri alınarak uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde yargılanması ve rehabilite edilmeleri çağrısı da yaptı.

Ursula Mueller, Rukban Kampı'ndan son haftalarda 7 bin kişinin ayrıldığını ve tahliye edildiğini ifade ederek, tahliyelerin gönüllü bir şekilde yapılması gerektiğini vurguladı.