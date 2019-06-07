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BM'den Suriye'nin kuzeyindeki saldırılara ilişkin uyarı

DÜNYA HABERLERİ  | 07.06.2019 05:40 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi kıdemli İnsani Danışmanı Najat Rochdi, Suriye’nin kuzeybatı bölgesinde şiddetin sona ermemesi durumunda büyük bir insani felaketle karşı karşıya kalınacağı uyarısı yaptı.

BM'den Suriye'nin kuzeyindeki saldırılara ilişkin uyarı

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi kıdemli İnsani Danışmanı Najat Rochdi, İdlib şehri ile Al Hol ve Rukban kamplarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, son haftalarda bölgede artan saldırılara dikkati çekti.

"3 MİLYON İNSANIN KORUNMAYA İHTİYACI VAR"

Suriye’nin kuzeybatısında yaşanan korkunç acımasızlık hakkında alandaki BM personelinden ilk elden raporlar aldıklarını belirten Rochdi, “İdlib'de 3 milyon insanın korunmaya ihtiyacı var. Şiddetin sona ermemesi durumunda büyük bir insani felaketle karşı karşıya. Saldırılar ve savaş aynı zamanda devlet kontrolündeki bölgelerdeki sivilleri de etkiliyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Rochdi, şunları kaydetti:

“Sivillerin korunması her şeyden önemlidir. Terörizmle mücadele, sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırıları önlemek hususunda tarafları uluslararası insancıl hukuk karşısında yasal zorunluluklarından kurtarmıyor. Savaşan tüm taraflar uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmeli ve derhal savaş suçlarına yol açabilecek tıbbi tesisler, okullar, pazarlar ve ibadet yerleri dahil sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırıları durdurmalıdır.”

Suriye’nin kuzeydoğusundaki Al Hol kampından bin Suriyeli ve 526 kişilik üçüncü grubun ayrıldığı haberlerini memnuniyetle karşıladıklarını belirten Rochdi, ancak hala kampta yaşayan yerinden edilmiş insanların acil yardıma ve korunmaya ihtiyacı olduğunu vurguladı.

"ÇOĞUNLUĞU KADIN VE ÇOCUK"

Rochdi, “Kamptaki 72 bin kişinin yüzde 91 gibi ezici çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşuyor, çocukların yüzde 65'i de 12 yaşın altında. Silahlı gruplar veya terör örgütleriyle ilişkili olduğundan şüphelenilenler de dahil olmak üzere tüm çocukların, Uluslararası İnsancıl Hukuk ve Özel Çocuk Hakları Sözleşmesi kapsamında özel bakım ve koruması sağlanmalıdır. Bu çocuklar mağdurdur ve öncelikle ilgi ve muamele görmeleri gerekmektir.”

"ORTAK BİR SORUMLULUĞUMUZ VAR"

“Birçoğu bu anlamsız savaşı kavramaya çalışmak için çok genç olan bu çatışmanın kurbanlarına karşı ortak bir sorumluluğumuz var.” ifadesini kullanan Rochdi, 29 bin kişinin yaşadığı Rukban kampındaki durumun da temel mal ve hizmet tedarikindeki yetersizlikler nedeniyle çaresiz ve kritik olduğunun altını çizdi.

Rochdi, açıklamasında “En son dört aydan daha uzun bir süre önce yardım aldılar. Rukban'daki insanlara yardımın derhal iletilmesini kolaylaştırabilecek BM'nin etkili üye devletlerine çağrıda bulunuyorum.” ifadelerine yer verdi.

(AA)

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