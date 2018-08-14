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BM'den Türkiye-ABD açıklaması: Gerginliğin bu ülkelerin dışına taşmamasını umuyoruz

DÜNYA HABERLERİ  | 14.08.2018 22:17 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, hem ABD hem Türkiye'nin çok önemli iki ülke olduğunu ve bölgede önemli rol oynadığı belirterek, iki ülke arasında yaşanan krizin diyalog yoluyla çözülmesini ve gerginliğin bu ülkelerin dışına taşmamasını umut ettiklerini söyledi.

BM'den Türkiye-ABD açıklaması: Gerginliğin bu ülkelerin dışına taşmamasını umuyoruz

Dujarric, günlük basın brifinginde gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

ABD ve Türkiye arasında yaşanan gerginliğe ilişkin bir soruyu da yanıt veren Dujarric, şunları kaydetti:

'BU GERGİNLİĞİN İKİ ÜLKENİN DIŞINA TAŞMASINI GÖRMEK İSTEMEYİZ'

"İkili sorunlar bu iki ülkenin ötesine de yansıyabilir ama umuyoruz bu olmaz ve bu tür sorunlar diyalog yoluyla çözülür. Hem ABD hem Türkiye çok önemli iki ülke ve bölgede önemli rol oynuyor. Bu gerginliğin iki ülkenin dışına taşmasını görmek istemeyiz."

AA

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
Türkiye 16 yıl dışarıdan milyarlarca dolar borç aldı.türkiyedeki cumhuriyet döneminde yapılan fabrika ve tesisleri satarak milyarlarca dolar elde etti.bütün bu paraları yandaş mütehitlere akıtarak parayı betona gömdüler.yatırım yapılmadı.ve sona gelindi.seçimler ekonomik kriz nedeni ile öne alındı.seçimden sonra krizin geleceği muhakaktı.tayyip bu krizi trumpın üzerine yıkmaya çalışıyor.
@sanxo ne kafa sende be..Tam bir Trump sevicisisin..
adından belli türünün KÖPEĞİ olduğun
o satılan fabrikalar okadar degerliydiki yıllarca genel ev patronicesi manukyan vergi rekortmeni oluyordu :)
@sanxo adam haklı
@sanxo Ulan... :)
Ne oldu avrupa yemedi mi?DOLAR BAYRAMDAN SONRA 4 TL YE KADAR DÜŞECEK GÖRCEZ BAKIN.ÖYLE ABD NİN ESMESİYLE OLMUYOR O İŞLER HER ESTİĞİNDE ABD EKONOMİSİDE ZAYIFLIYOR,TRUMPH BUNAĞI KİME SALDIRACAĞINI ŞAŞIRDI AMA REİS DURMUYOR KOŞTURUYOR ÜLKE LİDERLERİYLE SÜREKLİ İŞTİŞARE İÇİNDE Bİ LAF VAR GEZEN TİLKİ YATAN KURTTAN İYİDİR.
Bunların asıl korkusu Türkiye de şartlar değişir de Suriyeliler dağılırsa ne yaparız korkusu.
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER NE İŞE YARIYOR ABD TEK BAŞINA KARAR ALIYOR 193 ÜLKE BAKIYOR BU SİSTEM ÇOK SAVAŞLARA GEBEDİR RUSYAYA YAPTIRIM İRANA YAPTIRIM ÇİNE YAPTIRIM TOPLAŞSIN BU ÜLKELER ABD YE SEN KİMSİN ULAN DESİN GÖRÜN BAKIN NE OLUYOR İŞİN TUHAFI AVRUPA ÜLKELERİ TOPTAN BU ADB YE SES ÇIKARTMIYOR VERGİ YÜKÜ ONLARADA BİNDİRİYOR TRUMP!! AB ÜLKELERİ ABD YE SES ÇIKARTMALI DÜŞÜNSELER TÜRK DEVLETİ DOLU MÜLTECİLERE BAKIYOR EĞER Kİ BU MÜLTECİLERİN AB SOKAKLARINDA BERLİNDE PARİSDE BOLCA GÖRMEK İSTEMİYORLARSA ABD YE KES SESİNİ DEMELİLER AB ÜLKELERİ YOKSAM MÜLTECİLERİ ÜLKELERİNDE GÖRÜRLER BENDEN DEMESİ
biz taşıracazz size doların taştığı gibi vatandaşa bu yükü vurun ondan sonra ya filler tepişirken bize bişey olmasın heaa oldu canım
avrupayı toplasan bi TÜRKİYE etmez saygılar
Ne hikmetse dolar değer kaybetmeye başlayınca AB ülkelerinden uzlaşma/diyalog mesajları geldi. Her şerde bir hayır var. Dış dünya ülkeleri ile yeni ticari anlaşma ve dostluğun kapısı açıldı. Dolar uluslararası ticari para birimi olmaktan çıkmaya başladı. Karşılığı olmadan bastığınız tüm paralar size girecek sayın trump. Türkiye’ye uluslararası arenada destek gelince ‘bu sorunun iki ülke dışına taşmasını istemeyiz ‘ diyen kansızlar endişeleriniz sizinde sonunuz olacak. Bu millet zor günde nasıl birlik beraberlik içinde olduğunu bir kez daha öğretti dünyaya.
ABD kancıklığını bIR daha gösterdi.Şaşırmadım.Doğduğum günden beri sevmedim at hırsızlarını.
Türkiye USA ile mutlaka savaşacak ama 1 yıl ama 5 yıl içinde buna eminim. Korkmayın Nükleer bombayı İstanbul A atamazlar Rusya izin vermez.
BENCE BM ABD YE SÖYLE TÜRKLER SAVAŞCI BİR MİLLET RUSLARDA ÖYLE İRAN ÇİNDE BİRLEŞİRSE ABD NE HALT YAPABİLECEK FRANSA İNGİLTERE Mİ ONU KURTARACAK RUSLAR ÇİN TÜRK İRAN ORTAASYA TÜRK DEVLETLERİ UZAKDOĞU TÜM DÜNYA TÜRK ÜN YANINDA OLUR BENCE ABD AKILI OLUP DÜNYA TİCARETİNDE EŞİT DAVRANMALI DAHA YAŞANABİLİR BİR DÜNYA İÇİN ÇALIŞMALI YOK DERSE BEDELİ HERKES İÇİN AĞIR OLUR ABD KAYBEDEN OLUR KISA VADEDE BAŞARILI OLUR UZUN VADEDE ÇOK AĞIR EKONOMİK SIKINTI ÇEKER BU TRUMP BU KADAR SAF MI ? YA SEN NE YAPIYORSUN DİYEN YOK MU ????? BU SAF ADAMA
Celige demire zam getirilince 20 ulkeyi birden vurdu borsada sıcramamasimi kalmis Abd genis yaptirim kararlari aliyor ve bu yuzdende kensi sonunu getiriyor.
korkulari suriyelileri avrupaya gondermeyin. kriz surerse bakamiyorum bunlara diyip avrupaya gondericeginden korkuyorlar.
Türkiye ATATÜRK sayesinde önemli bir ülke oldu
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