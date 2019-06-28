HABER

BM: Dört yıldır her gün bir çocuk ölüyor

28.06.2019 20:26 | Son Güncelleme

ABD-Meksika sınırında 24 aylık bir bebeğin hayatını kaybettiği göçmen dramı, bir kez daha gözleri sığınmacılara çevirdi.

BM: Dört yıldır her gün bir çocuk ölüyor

BM, son dört yılda her gün bir çocuğun öldüğünü açıkladı.Birleşmiş Milletler verilerine göre son dört yıl içerisinde her gün neredeyse bir göçmen çocuk hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler'in Uluslararası Göç Örgütü 2014 yılından bu yana bin 600'ü çocuk en az 32 bin göçmenin daha iyi bir yaşam için yola çıktığı tehlikeli yolculukta öldüğünü açıkladı.

Örgütün veri analiz merkezinden Frank Laczko, "Dünyanın her bölgesinde çocuklar ölüyor. Bu çocuklar çevrelerinde ne olduğunun farkında değil ve feci riskler altındalar" diye konuştu.

Alan'ı hatırlatan göçmen dramı

24 aylık kızı Angie Valeria ile birlikte ABD'ye gitmek isterken hayatını kaybeden 25 yaşındaki Oscar Alberto Martinez'in fotoğrafı, evlerini terk etmek zorunda kalan 70 milyon kişinin yaşadıkları dramı bir kez daha gözler önüne sermişti.

Baba ve kız, ABD'de sığınma başvurusu yapmak umuduyla El Salvador'dan yola çıkmıştı. Akıntıya kapılan Martinez ailesinin cesedine Rio Grande nehrinin kıyısında ulaşılmıştı.

Uluslararası Göç Örgütü'nde Laczko, evlerini terk eden ailelere yardım konusunda çok az şey yapılmasına tepki gösterdi. Laczko, "Ülkeler açık bir şekilde ülke sınırlarını korumayı öncelik olarak görüyor" diye konuştu.

Martinez ailesinin dramı, Yunan adalarına geçmek isterken boğularak hayatını kaybeden iki yaşındaki Alan Kurdi'yi akıllara getirmişti. Alan Kurdi, Akdeniz ve Ege'de yaşanan sığınmacı dramının simge ismi haline gelmişti.

Sığınmacı dramına sahne olan bir diğer nokta da ABD-Meksika sınırı. ABD'deki sınır devriyesi, 2018'de 238 göçmenin hayatını kaybettiğini belirtmişti. Ancak, cesetlerine ulaşılamadığı için 3 bin 138 kilometre uzunluktaki sınırda hayatını kaybedenlerin daha fazla olduğu düşünülüyor.

rtr/ÖA,GA

©Deutsche Welle Türkçe

İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?
ABD'den yeni yaptırımlar! Maduro'nun oğlu da eklendiABD'den yeni yaptırımlar! Maduro'nun oğlu da eklendi
El-Kaide Sisi Yönetimini Mursi'yi Öldürmekle SuçladıEl-Kaide Sisi Yönetimini Mursi'yi Öldürmekle Suçladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yıldız Tilbe kızı ve torunlarıyla poz verdi! İnanılmaz benzerlik

Yıldız Tilbe kızı ve torunlarıyla poz verdi! İnanılmaz benzerlik

Burhan Kuzu'dan başkanlık sistemi değerlendirmesi: Haklılar

Burhan Kuzu'dan başkanlık sistemi değerlendirmesi: Haklılar

İBB Genel Sekreteri ve tüm yardımcıları istifa etti

İBB Genel Sekreteri ve tüm yardımcıları istifa etti

MİT TIR'ları davasında karar

MİT TIR'ları davasında karar

Erhan Çelik'e 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi

Erhan Çelik'e 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi

İmamoğlu şaştı kaldı! Önüne deterjan döktüler

İmamoğlu şaştı kaldı! Önüne deterjan döktüler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Bu fotoğraf dünyanın yüreğini yaktı: ABD'nin Aylan bebeği

Bu fotoğraf dünyanın yüreğini yaktı: ABD'nin Aylan bebeği

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İki savaş uçağı havada çarpıştı!

İki savaş uçağı havada çarpıştı!

Putin, Rus ordusuna savaş hazırlığı emri verdi

Putin, Rus ordusuna savaş hazırlığı emri verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'den Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun oğluna yaptırım

ABD'den yeni yaptırımlar! Maduro'nun oğlu da eklendi

Erdoğan-Trump görüşmesinde kriz çözülecek mi?

Erdoğan-Trump görüşmesinde kriz çözülecek mi?

O fotoğraf vicdanları yaralamıştı! Anne konuştu: Biraz para biriktirip

O fotoğraf vicdanları yaralamıştı! Anne konuştu

Korkutan açıklama: Savaş kısa sürmeyecek

Korkutan açıklama: Savaş kısa sürmeyecek

Son dakika... Çukurca’da hain saldırı: 1 şehit

Acı haber geldi... 1 asker şehit

Dünya devi o ismi elinden kaçırdı! Şimdi ne olacak?

Dünya devi o ismi elinden kaçırdı! Şimdi ne olacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.