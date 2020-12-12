BM: “Dünya Daha Güçlü Sağlık Sistemine Yatırım Yapmalı”

Birleşmiş Milletler yetkilileri son bir yıldır dünyayı etkisi altına alan Corona virüsü salgınından çıkartılacak en büyük dersin, ülkelerin daha güçlü sağlık sistemlerine yatırım yapması gerekliliği olduğunu belirtti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ‘12 Aralık Uluslararası Dünya Sağlık Güvencesi Günü’ nedeniyle yaptığı açıklamada, dünyayı son bir yılda trajik bir şekilde etkisi altına alan Corona virüsü salgınının, tüm dünya nüfusunun ihtiyaç duydukları zaman ve her yerde kaliteli hizmetler sunan güçlü sağlık sistemlerine sahip olmasının ülkeler için ne kadar önemli olduğunu ortaya çıkardığını söyledi.

Guterres, 2020 yılında dünyanın sağlık sisteminin yeni, bulaşıcı ve ölümcül bir hastalığa karşı mücadeleye ve bir trajediye tanık olduğunu belirtti.

“Sağlık çalışanlarını korumak içinde yatırım yapılmalı”

Genel Sekreter Guterres, "Bu yıl yaşadığımız salgın hastalığın bize gösterdiği bir şey var. Herkes güvende olana kadar hiç kimse tam olarak güvende değildir. Herkes İçin Sağlık Güvencesi Günü’nde belirtmek isterim ki, şimdi hepimizi tam olarak koruyan sağlık sistemlerine yatırım yaparak bu krizi sona erdirmeyi, daha güvenli ve daha sağlıklı bir gelecek inşa etmeyi taahhüt edelim. Corona virüsü salgını, acil bir duruma müdahale etme çabası sağlık hizmeti sistemlerini diğer temel hizmetleri sağlayamayacak kadar zorladığında neler olabileceğini bizlere çok acı bir şekilde gösterdi. 2030 yılına kadar herkes için sağlık sigortası hedefimize ulaşabilmeyi istiyorsak bu konuda çok daha fazlasını yapmak zorundayız. Bu hedefimize ulaşmak için sadece sağlığa daha fazla harcama yapmak yeterli değil, aynı zamanda sağlık çalışanlarını korumak ve altyapı için de yatırım yapmak zorundayız” dedi.