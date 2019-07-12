BM: 'Dünyada 1 Milyar 300 Milyon İnsan Yoksul'

Birleşmiş Milletler’in son yoksulluk raporunda, ülkeler arasındaki büyük eşitsizlikler olduğu belirtildi. Rapor, ülkelerin kendi içlerindeki farklı kesimlerdeki gelir dağılımı konusunda da çok büyük farklılıklar olduğunu ortaya koydu. BM Kalkınma Programı UNDP’nin “2019 Küresel Çok Boyutlu Yoksulluk” raporu 101 ülkeden elde edilen verilerle hazırlandı. Veriler iki yüksek gelirli, 31 düşük ve 68 orta gelire sahip ülkelerden elde edildi. Raporda, dünyada 1 milyar 300 milyon insanın yoksul olduğu belirtilerek bu kişilerin yoksulluğu saptanırken sadece ekonomik durumlarıyla ilgili tespitlerin dışında sağlık, kötü yaşam kalitesi, kötü çalışma koşulları, şiddet riski gibi bir dizi verilerin değerlendirildiği kaydedildi. 2019 raporunda, yoksulluğun dünyanın her tarafında olduğu, bu durumun insanlar arasında ciddi eşitsizliklere yol açtığı kaydedildi. Gelişmekte olan ülkelerde insanlar arasındaki eşitsizliğin giderilmesi için mutlaka bir dizi yeni önlemlerin alınması gerektiği vurgulandı.

Kıtalar ve ülkeler arasındaki eşitsizlik rakamların karşılaştırıldığı raporda Güney Afrika ülkelerinde eşitsizlik oranı yüzde 6,3 olarak açıklandı. En fazla yoksulun bulunduğu Afrika’nın Sahra bölgesinde ülkeler arasındaki eşitsizlik oranları arasında da çok büyük farklar olduğu saptandı. Sudan’da eşitsizlik oranı yüzde 91,9 olarak açıklandı. Güney Asya’da ülkeler arasındaki eşitsizlik oranları arasında çok büyük farklar olduğu belirtildi. Bir Güney Asya ülkesi olan Maldivler’de eşitsizlik oranı yüzde 0,8 olarak belirlenirken aynı bölgede bulunan Afganistan’daki eşitsizlik oranının yüzde 55,9 olduğu saptandı. “Yoksulların yarısından fazlası çocuk” Raporda yoksul olarak tespit edilen 1 milyar 300 milyon insanın yarısından 663 milyon kadarının, 18 yaşın altındaki çocuklar olduğu saptandı. 663 milyon yoksul çocuğun 428 milyonun da 10 yaşın altında olduğu belirlendi. Yoksul çocukların çok büyük bir çoğunluğunun yüzde 85 oranında Güney Asya ve Sahra altı Afrika bölgesinde yaşadıkları kaydedildi.