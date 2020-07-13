BM: Dünyada 690 milyon insan aç

Rapor, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 9’unun yeterince beslenemediğini ortaya koyuyor.Birleşmiş Milletler (BM), dünya çapında açlıkla mücadele eden insan sayısının 2014 yılından bu yana yaklaşık 60 milyon kişi arttığını bildirdi. BM tarafından yayınlanan Dünya Gıda Güvenliği ve Beslenme Raporu'na göre 690 milyon insan, ya da bir başka deyişle dünya nüfusunun yüzde 9'a yakını yeterli ölçüde beslenemiyor.

BM raporundaki verilere göre açlık sorununun en büyük olduğu kıta Afrika. Burada her beş kişiden biri, hayatını açlık sınırının altında sürdürmeye çalışıyor. Koronavirüs salgınının küresel çapta beslenme sorununu artırdığı belirtilen raporda, şu anki gidişatın devam etmesi durumunda yeterli beslenemeyen insan sayısının 2030 yılında 840 milyon kişiye çıkabileceği ifade ediliyor.

Birleşmiş Milletler uzmanları, raporda, Çin'den gelen yeni veriler doğrultusunda son yılların bazı rakamlarının aşağıya çekildiğini, ancak buna rağmen 2014 yılından bu yana devam eden, açlık sorununun büyümesi trendinin değişmediğini bildirdi. Koronavirüs salgını sebebiyle alınan sokağa çıkma kısıtlamaları ve nakliye yollarının kısmen kapatılması gibi önlemlerin, çok sayıda insana gıdaya ulaşma sorunu yaşattığı da raporda yer alırken, bu sebepten dolayı yaklaşık 130 milyon kadın, erkek ve çocuğun daha açlık çekmeye başladığının tahmin edildiği vurgulandı.