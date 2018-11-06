BM duyurdu! 200'den fazla toplu mezar bulundu

BM'nin yayınladığı raporda Irak'ta daha önce terör örgütü DEAŞ kontrolünde olan bölgelerde 200'den fazla toplu mezar bulunduğu belirtildi.
Rapora göre Irak'taki toplu mezarlarda kadınlar, çocuklar, yaşlılar, engelli bireyler ve Irak askerlerinin de cesetleri bulunuyor.
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