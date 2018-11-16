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BM duyurdu: Yemen'de savaşan taraflar esir değişimi anlaşması imzalayacak

DÜNYA HABERLERİ  | 16.11.2018 23:41 | Son Güncelleme

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Yemen'de savaşın taraflarını yakında İsveç'te bir araya getireceğini ve esir değişimi için tarafların bir anlaşma imzalamak üzere olduğunu açıkladı.

BM duyurdu: Yemen'de savaşan taraflar esir değişimi anlaşması imzalayacak

BM Güvenlik Konseyi'ni Yemen'deki gelişmelere ilişkin bilgilen BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Yemen'in uzun süre “unutulmuş savaş” olarak anıldığını söyledi.

Yemen'deki krizin dünyanın en büyük insani krizi olmaya devam ettiğine dikkati çeken Griffiths, kadın ve çocuklarının önlenebilir hastalıklar yüzünden öldüğünü ifade etti.

Yemen ekonomisinin de çökmek üzere olduğu uyarısı yapan Griffiths, insani yardımların girdiği en önemli noktalardan liman kenti Hudeyde'nin ise savaşın merkezi olduğunu söyledi.

İLK ANLAŞMA OLACAK

Griffits, siyasi sürece ilişkin ise “Tarafları yakında İsveç'te bir araya getirmeyi planlıyorum...Taraflarla esir değişimi için bir anlaşma imzalamak üzereyiz. Bu taraflar arasında imzalanacak ilk anlaşma olabilir.” dedi.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ise kıtlığın kapıda olduğu uyarısı yaparak bir önce harekete geçilmesi ve ateşkes sağlanması çağrısı yaptı.

"18 MİLYON KİŞİ AÇLIK TEHDİDİYLE KARŞI KARŞIYA"

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Direktörü David Beasley, Yemen ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada ülkede 18 milyon kişinin açlık tehdidi ile karşı karşıya olduğunu bildirmişti.

Ülkede 8 ila 14 milyon kişinin de ileri derecede açlığın eşiğinde olduğunu belirten Beasley, hastanelerdeki durumun “içler acısı” olduğunu söylemişti.

"50 ÇOCUKTAN 30'U ÖLÜME TERK EDİLİYOR"

Yemen'de ziyaret ettiği hastanelerden birinde bir çocuğu gülümsetmeye çalıştığında kendisini “bir hayaleti gıdıklar” gibi hissettiğini ifade eden Direktör Beasley, “Bir doktor, her gün hastaneye gelen 50 çocuktan 30'unu geri eve gönderip ölüme terk etmek zorunda kaldıklarını çünkü kapasitelerinin sadece 20 kişi olduğunu söyledi.” demişti.

BİNLERCE KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yemen'de Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon birliklerince desteklenen hükümet güçleri arasında 3 yılı aşkın süredir yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi.

BM'ye göre, yaklaşık 28 milyon nüfuslu Yemen'de 22 milyondan fazla kişi insani yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.
Pek çok alanda insani kriz yaşanan ülkede, temiz suya ulaşımın olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklik gibi nedenlerle kolera başta olmak üzere salgın hastalıklar her geçen gün artıyor.

(AA)

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