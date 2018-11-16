BM duyurdu: Yemen'de savaşan taraflar esir değişimi anlaşması imzalayacak

BM Güvenlik Konseyi'ni Yemen'deki gelişmelere ilişkin bilgilen BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Yemen'in uzun süre “unutulmuş savaş” olarak anıldığını söyledi.

Yemen'deki krizin dünyanın en büyük insani krizi olmaya devam ettiğine dikkati çeken Griffiths, kadın ve çocuklarının önlenebilir hastalıklar yüzünden öldüğünü ifade etti.

Yemen ekonomisinin de çökmek üzere olduğu uyarısı yapan Griffiths, insani yardımların girdiği en önemli noktalardan liman kenti Hudeyde'nin ise savaşın merkezi olduğunu söyledi.

İLK ANLAŞMA OLACAK

Griffits, siyasi sürece ilişkin ise “Tarafları yakında İsveç'te bir araya getirmeyi planlıyorum...Taraflarla esir değişimi için bir anlaşma imzalamak üzereyiz. Bu taraflar arasında imzalanacak ilk anlaşma olabilir.” dedi.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ise kıtlığın kapıda olduğu uyarısı yaparak bir önce harekete geçilmesi ve ateşkes sağlanması çağrısı yaptı.

"18 MİLYON KİŞİ AÇLIK TEHDİDİYLE KARŞI KARŞIYA"

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Direktörü David Beasley, Yemen ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada ülkede 18 milyon kişinin açlık tehdidi ile karşı karşıya olduğunu bildirmişti.