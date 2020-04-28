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BM: Ekonomik paketlerin yüzde 1'i 700 milyon yoksula yeter

DÜNYA HABERLERİ  | 28.04.2020 09:48 | Son Güncelleme

BM, dünya nüfusunun en yoksul kesimini oluşturan 700 milyon kişiye destek için 90 milyar dolar mali yardıma ihtiyaç olduğunu söyledi.

BM: Ekonomik paketlerin yüzde 1'i 700 milyon yoksula yeter

Bu miktar, G20 ülkelerinin ekonomiye destek paketlerinin yüzde 1'ine denk geliyor.Birleşmiş Milletler (BM), koronavirüs pandemisi sürecinde dünyanın en yoksul 700 milyon insanına gelir, gıda ve sağlık desteği sağlanabilmesi için 90 milyar euronun gerekli olduğunu söyledi. Bu miktar, dünyanın en zengin 20 ülkesinin küresel ekonomiyi ayakta tutmak için ayırdığı 8 trilyon dolar değerindeki destek paketinin yalnızca yüzde 1’ine tekabül ediyor.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, uzmanların korona salgınının henüz dünyanın en yoksul bölgelerine ulaşmadığı konusunda hemfikir olduklarını ancak gelecek 3 ila 6 ay içerisinde pik yapmasını beklediklerini hatırlattı.

Lowcock, dünya nüfusunun yüzde 10’unu oluşturan yaklaşık 700 milyon kişinin pandemi karşısında en savunmasız kesim olduğunu kaydetti. Bu nüfusun halihazırda insani yardım alan 30 ila 40 ülkede yoğunlaştığını kaydeden Lowcock, virüs yayıldıkça ve hükümetler kısıtlama önlemleri aldıkça bu kişilerin gelirlerinde büyük bir düşüş yaşanacağını kaydetti.

BM temsilcisi, "Eğer onları gelirdeki bu düşüşe karşı korumak istiyorsanız, bunu muhtemelen 60 milyar euroyla başarabilirsiniz" diye konuştu. Lowcock ayrıca, 30 milyar euroluk bir meblağ ile de açlık tehdidiyle karşı karşıya olan kimselerin gıdaya ve COVID-19 nedeniyle sağlık hizmetlerine erişimlerinin mümkün olacağını ifade etti.

"10 yıllık dertten kurtarır"

Lowcock, 90 milyar doların üçte ikisinin Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF) gibi uluslararası finans kuruluşlarından gelebileceğini söyledi. Lowcock, "Bu kuruluşlar bazı insanlara nasıl yardım edeceklerini düzenleyen kuralları değiştirmeliler. Örneğin, faiz oranlarını azaltmalı ve borç ertelemesine gitmeliler" diye konuştu.

Söz konusu maliyetin üçte ikilik kısmının bu kuruluşlara daha fazla ödenek sağlanmasıyla mümkün olacağını aktaran Lowcock, geriye kalan üçte birlik kısmın ise hükümetlerin kalkınma yardımlarında bir kereye mahsus bir yükselmeyle finanse edilebileceğini söyledi. Lowcock, bir defaya mahsus yüzde 20’lik bir yükselmenin, kuruluşları "10 yıllık bir sorunla uğraşma yükünden kurtaracağını" ifade etti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 25 Mart'ta, pandemiyle mücadele edilebilmesi için Ortadoğu, Asya, Afrika ve Güney Amerika’nın yoksul ve savaş yorgunu ülkelerine 2 milyar dolarlık mali yardım çağrısında bulunmuştu. Lowcock, bir aylık zaman diliminde 1 milyar doları aşkın yardımın toplandığını belirtti. Söz konusu yardımın 300 milyon dolarlık kısmı Pazartesi akşamı Almanya’dan geldi.

AP/BÜ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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