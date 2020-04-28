BM: Ekonomik paketlerin yüzde 1'i 700 milyon yoksula yeter

Bu miktar, G20 ülkelerinin ekonomiye destek paketlerinin yüzde 1'ine denk geliyor.Birleşmiş Milletler (BM), koronavirüs pandemisi sürecinde dünyanın en yoksul 700 milyon insanına gelir, gıda ve sağlık desteği sağlanabilmesi için 90 milyar euronun gerekli olduğunu söyledi. Bu miktar, dünyanın en zengin 20 ülkesinin küresel ekonomiyi ayakta tutmak için ayırdığı 8 trilyon dolar değerindeki destek paketinin yalnızca yüzde 1’ine tekabül ediyor.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, uzmanların korona salgınının henüz dünyanın en yoksul bölgelerine ulaşmadığı konusunda hemfikir olduklarını ancak gelecek 3 ila 6 ay içerisinde pik yapmasını beklediklerini hatırlattı.

Lowcock, dünya nüfusunun yüzde 10’unu oluşturan yaklaşık 700 milyon kişinin pandemi karşısında en savunmasız kesim olduğunu kaydetti. Bu nüfusun halihazırda insani yardım alan 30 ila 40 ülkede yoğunlaştığını kaydeden Lowcock, virüs yayıldıkça ve hükümetler kısıtlama önlemleri aldıkça bu kişilerin gelirlerinde büyük bir düşüş yaşanacağını kaydetti.