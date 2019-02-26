BM Elçisi Griffiths Yemen’de

Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Yemen’in Hudeyde kentinde çatışmaların durdurulması yönünde atılan adımları değerlendirmek amacıyla başkent Sana’yı ziyaret etti. Griffiths’in, Yemen hükümetiyle Şii isyancılar arasındaki ateşkesle ilgili olarak Şii lider Abdülmelik El Husi’yle görüşeceği bildirildi.

BM yetkilileri, tarafların Hudeyde kentindeki silahlı güçlerini karşılıklı olarak geri çekme planının ilk aşamasında uzlaşıya vardığını Şubat ayının başında açıklamıştı.

Suudi Arabistan destekli Yemen yönetimiyle İran destekli Şii Husiler arasında 2015 yılından bu yana devam eden kanlı iç savaşın sonlandırılması yönünde ilk başarılı adım 2018 yılı Aralık ayında Birleşmiş Milletler gözetiminde yapılan ateşkes anlaşmasıyla geldi. Bu anlaşmayla, Husiler ilk kez savaşçılarını önemli bir bölgeden geri çekme kararı aldı.

