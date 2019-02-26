HABER

BM Elçisi Griffiths Yemen’de

26.02.2019 18:41 | Son Güncelleme

Martin Griffiths, Yemen’in Hudeyde kentinde çatışmaların durdurulması yönünde atılan adımları değerlendirmek amacıyla başkent Sana’yı ziyaret etti

BM Elçisi Griffiths Yemen’de

Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Yemen’in Hudeyde kentinde çatışmaların durdurulması yönünde atılan adımları değerlendirmek amacıyla başkent Sana’yı ziyaret etti. Griffiths’in, Yemen hükümetiyle Şii isyancılar arasındaki ateşkesle ilgili olarak Şii lider Abdülmelik El Husi’yle görüşeceği bildirildi.

BM yetkilileri, tarafların Hudeyde kentindeki silahlı güçlerini karşılıklı olarak geri çekme planının ilk aşamasında uzlaşıya vardığını Şubat ayının başında açıklamıştı.

Suudi Arabistan destekli Yemen yönetimiyle İran destekli Şii Husiler arasında 2015 yılından bu yana devam eden kanlı iç savaşın sonlandırılması yönünde ilk başarılı adım 2018 yılı Aralık ayında Birleşmiş Milletler gözetiminde yapılan ateşkes anlaşmasıyla geldi. Bu anlaşmayla, Husiler ilk kez savaşçılarını önemli bir bölgeden geri çekme kararı aldı.

Karayolunda şaşırtan görüntü! Dört nala koştularKarayolunda şaşırtan görüntü! Dört nala koştular
Ruhani, Zarif'in istifasını kabul etmediRuhani, Zarif'in istifasını kabul etmedi
May: ‘Son Kararı Parlamento Verecek’May: ‘Son Kararı Parlamento Verecek’
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da koku alarmı! Öğrenciler evlerine gönderildi

İstanbul'da koku alarmı! Öğrenciler evlerine gönderildi

Siirt'te bulundu! Ağaç kovuğundan giriliyor

Siirt'te bulundu! Ağaç kovuğundan giriliyor

Kredi ve kredi kartı taksitlerine yeni düzenleme

Kredi ve kredi kartı taksitlerine yeni düzenleme

Bülent Ersoy'un kürk isyanı! 'Soğuktan geber, öl inşallah'

Bülent Ersoy'un kürk isyanı! 'Soğuktan geber, öl inşallah'

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

CHP'li Mustafa Saruhan'ın adaylığı düşürüldü

CHP'li Mustafa Saruhan'ın adaylığı düşürüldü

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Venezuela'da hareketlilik! Ordu, halka ateş açtı: Ölü ve yaralılar var

Venezuela'da hareketlilik! Ordu, halka ateş açtı: Ölü ve yaralılar var

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Ülke şokta! 7.7 büyüklüğünde depremle sarsıldılar

Ülke şokta! 7.7 büyüklüğünde depremle sarsıldılar

'Esad'ın zindanlarında yanan cesetlerin kokusunu alırdık'

'Esad'ın zindanlarında yanan cesetlerin kokusunu alırdık'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ruhani Zarif'in istifasını kabul etmedi

Ruhani, Zarif'in istifasını kabul etmedi

Trump'ın damadı ve Başdanışmanı Kushner Ankara'ya geliyor

Trump'ın damadı ve Başdanışmanı Kushner Ankara'ya geliyor

Türk balıkçı teknesine ateş açıldı: 3 yaralı

Türk balıkçı teknesine ateş açıldı: 3 yaralı

Rusya'dan flaş Venezuela açıklaması! ABD askeri müdahale için hazırlık yapıyor

Flaş iddia: ABD askeri müdahale için hazırlık yapıyor

Hocalı kurbanları Ana Feryadı Anıtı'nda anıldı

Hocalı kurbanları Ana Feryadı Anıtı'nda anıldı

Dünyanın en sağlıklı ülkeleri açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?

Dünyanın en sağlıklı ülkeleri açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.