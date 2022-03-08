BM: “En Az 406 Sivil Yaşamını Yitirdi”

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Ukrayna’yı terk edenlerin sayısının bir milyon 700 bini aştığını, 24 Şubat'tan bugüne kadar sivil ölü ve yaralı sayısının da 1207'ye ulaştığını açıkladı.

Sözcü Dujarric, yaşamını yitiren sivillerin sayısının da 406'ya yükseldiğini ancak bu rakamın daha yüksek olabileceğini belirtti. Sözcü Dujarric, Rusya’nın saldırılarında 9 hastanenin de vurulduğunu açıkladı. BM’nin Ukrayna’da insani yardım operasyonlarını büyüterek sürdürdüğünü belirten Sözcü, Genel Sekreter Antonio Guterres’in çok sayıda ve farklı seviyelerde görüşmeler yaptığını kaydetti.

BM Güvenlik Konseyi Ukrayna’daki insani durum için acil toplandı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Ukrayna'daki insani durum konusunda bugün acil toplandı.

Toplantı, Arnavutluk ve ABD tarafından talep edildi.

Güvenlik Konseyi’nde, BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths ve UNICEF Genel Direktörü Catherine Russell Ukrayna'daki insani gelişmeler hakkında brifing verdi. İlk bölümü açık olan toplantının ikinci bölümü Güvenlik Konsey üyeleri Fransa ve Meksika'nın talebi üzerine kapalı olarak gerçekleşti.

Güvenlik Konseyi’nin Ukrayna’ya yönelik insani yardım karar tasarısını Çarşamba günü yeniden ele alabileceği belirtiliyor.

“Ukrayna'dan kaçan yalnız çocuk ve gençler büyük risk altında”

UNICEF Direktörü Catherine Russell ve BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi yaptıkları ortak açıklamada, yerlerinden edilmiş Ukraynalılar'ı alan komşu ülkeleri, yanlarında ebeveynleri olmadan ülkelerinden kaçmak zorunda kalan genç ve çocukların derhal tespit edilmesini ve kayıt altına alınmasını sağlamaya çağırdı.

BM yetkilileri, gençlerin hayatının tehlikede olduğunu belirterek, “Ebeveynleri yanında olmayan çocuklar yüksek şiddet, istismar ve sömürü riski altındadır. Bu çocuk ve gençler kendi ülkelerinin sınırlarının dışına çıkınca taşıdıkları bu riskler de katlanarak artıyor. İnsan ticareti riski de artıyor” dedi.

BM’nin iki üst düzey yetkilisi, ülkelerin sınır geçişlerinden hemen sonra çocuklara ve ailelere güvenli alanlar sunması gerektiğini, bu alanların ulusal çocuk koruma sistemlerine bağlanmasına ihtiyaç olduğunu söyledi.

Refakatsiz veya ebeveynlerinden ya da aile üyelerinden ayrılmış olanlar da dahil olmak üzere yüz binlerce çocuğun Ukraynalı mülteciler arasında bulunduğu belirtildi.

BM Genel Sekreteri Guterres’ten insani yardım operasyonlarını büyütme taahhüdü

Öte yandan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ile telefonda görüştü. Görüşmede, Ukrayna içinde ve dışındaki insani yardım çalışmalarının ele alındığı belirtildi.

BM Genel Sekreter Sözcülüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Genel Sekreter Guterres’in Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba’ya insani yardım operasyonlarını geliştirme ve büyütmeyi taahhüt ettiği, ayrıca farklı ülke vatandaşları da dahil olmak üzere tüm sivillerin çatışma bölgelerinden güvenli şekilde tahliye edilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundukları belirtildi.

Rusya’ya uluslararası hukuka dön çağrısı

Ukrayna’nın, işgal nedeniyle Rusya’ya karşı Uluslararası Adalet Divanı’nda yaptığı başvuruyla ilgili ilk duruşma da bugün yapıldı. Ukraynalı yetkililerin ‘soykırım’ eylemleriyle suçladığı Rus yetkililer Uluslararası Adalet Divanı’nın soruşturmasını boykot etti.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Temsilcisi Anton Korynevych, mahkemede yaptığı konuşmada, Rusya’ya uluslararası hukuka dönme çağrısında bulundu. Korynevych, “Ukrayna bu mahkemeye saygı duyuyor ve emirlerini yerine getiriyor. Rusya da öyle olmalı. Rusya uluslararası hukuka dönmezse, mahkemenin Rusya’yı buraya getirme yetkisi var. Gelin medeni milletler gibi anlaşmazlığımızı çözelim” dedi.

