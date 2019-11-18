BM: ‘En Fazla Tutuklu Çocuk ABD’de’

Son yayınlanan Birleşmiş Milletler (BM) raporu, dünya genelinde tutuklu çocuklarla ilgili çarpıcı rakamlar ortaya koyuyor. Buna göre dünya genelinde 7 milyon çocuk tutuklu bulunuyor. 330 bin çocuk göçmen merkezlerinde tutuluyor, bunların yalnızca 100 bini ABD sınırları içindeki merkezlerde alıkonuluyor. Yalnızca Suriye ve Irak’ta en az 29 bin IŞİD’le bağlantılı çocuk gözaltında bulunuyor. BM’nin Pazartesi günü yayımladığı bir rapora göre dünyada çocuk tutukluların en fazla olduğu ülke ABD. Raporda, ABD’de 100 binden fazla çocuğun uluslararası hukuka aykırı olarak göçmenlikle ilgili merkezlerde tutulduğu belirtiliyor. Viyana Üniversitesi’nde uluslararası hukuk profesörü olan bağımsız uzman Manfred Nowak’a göre dünya genelinde yaşları 18’den küçük 7 milyondan fazla çocuk hapishanede ve gözaltı merkezlerinde tutuluyor. Bunlara göçmen gözaltı merkezlerinde tutulan 330 bin çocuk da dahil. BM’nin Özgürlüğünden Mahrum Bırakılan Çocuklarla İlgili Küresel Araştırması, çocukların yalnızca son çare olarak ve kısa süreliğine gözaltında tutulması gerektiğini söylüyor.

Nowak düzenlediği basın toplantısında “ABD, en çok çocuğun özgürlüğünden mahrum edildiği ülkelerden. ABD’de hala göçle bağlantılı gözaltındaki çocuk sayısı 100 binden fazla” diye konuştu. Nowak, “Tabii ki Trump hükümetinin yaptığı gibi küçük çocukları bile ABD-Meksika sınırında ailelerinden ayırmak Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne aykırı. Ben bunu hem çocuklar hem de aileleri için insanlık dışı bir uygulama olarak değerlendiriyorum” ifadelerini kullandı. ABD’li yetkililerden henüz raporla ilgili yorum gelmedi. Novak, ABD’li yetkililerin çalışmanın kapsadığı tüm ülkelere gönderilen ankete yanıt vermediklerini kaydetti. ABD’nin medeni ve siyasi haklarla ve işkencenin önlenmesiyle ilgili önemli uluslararası anlaşmaları imzaladığını söyleyen Nowak, ancak çocuk hakları sözleşmesini imzalamayan tek ülkenin ABD olduğunu kaydetti. Nowak, “ABD’nin Orta Amerika’dan düzensiz göçü önlemek için küçük çocukları ailelerinden ayırması bana göre insanlık dışı muamele anlamına geliyor. Bu kesinlikle iki sözleşme tarafından da yasaklanıyor” dedi.