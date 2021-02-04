BM: Et tüketimi doğaya zarar veriyor

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ile düşünce kuruluşu Chatham tarafından hazırlanan raporda, çevre ve doğaya verilen zararın azaltılması için dünya genelinde et tüketiminin azaltılmasını gerektiğine dikkat çekildi. Çarşamba günü açıklanan raporda, dünyada doğaya en çok zarar veren unsurlardan birinin et tüketimi olduğu ifade edildi. Raporda, biyolojik çeşitliliğin ve ekolojik açıdan hassas yaşam alanlarının korunması için bitkisel gıdaların tüketiminin artırılması gerektiğinin altı çizildi. Bunun yanı sıra tarım alanlarının daha fazla korunması ve tarımın daha çevre dostu olması gerektiği ifade edildi.

Dünya genelindeki et sanayinin ve tarım sektörünün doğaya en çok zarar veren unsurlar olduğu belirtilerek geçen 50 yıl içinde biyolojik çeşitliliğin ve yaşam alanlarının kaybının hiç bu kadar düşük seviyede olmadığına dikkat çekildi. Bunun en önemli nedeninin de doğal ekolojik sistemlerin hayvanlar için otlak veya yem üretiminde kullanılması olduğu ifade edildi.

Tarım sektöründe kullanılan pestisitlerin ve tek bir ürün ekiminin toprağa zarar verdiği belirtilerek, bunun sonucunda tarım alanına dönüştürülen doğal alanların miktarının arttığı kaydedildi. Ayrıca et üretimi için büyük miktarlarda kullanılan fosil yakıtların, gübre ve suyun da çevreye zarar verdiğine işaret edildi.