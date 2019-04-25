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BM: Filistin hükümeti mali kriz tehdidiyle karşı karşıya

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 16:51 | Son Güncelleme

BM: Filistin hükümeti mali kriz tehdidiyle karşı karşıya

KUDÜS (AA) - Birleşmiş Milletler Orta Doğu Özel Koordinatörlük Ofisi (UNSCO), İsrail'in Filistin'e ait vergilerden tutuklu ve şehit ailelerine ödenen aylıkları gerekçe göstererek kesintiye gitme kararının ardından başlayan sürecin Filistin hükümetini ciddi bir mali kriz tehdidiyle karşı karşıya bıraktığı uyarısında bulundu.

UNSCO tarafından yayımlanan rapora göre, İsrail'in Filistin'e ait vergilerden, tutuklu ve şehit ailelerine ödenen aylıkları gerekçe göstererek kesintiye gitmesinin ardından başlayan süreç, Filistin hükümetini mali açıdan çok zor durumda bıraktı.

Raporda, mali krizin yanı sıra Filistin hükümetinin güvenlik ve siyasi zorluklarla da karşı karşıya olduğu belirtildi.

Filistin yönetiminin vergilerin tamamının ödenmemesi halinde İsrail'in yapacağı ödemeyi kabul etmeme kararı aldığı hatırlatılan raporda, bu karar nedeniyle Filistin hükümetinin gelirlerinde yüzde 65 düşüş yaşandığına işaret edildi.

Filistin'in karşı karşıya kalacağı mali krizin etkilerinin uzun yıllar sürebileceğine vurgu yapılan açıklamada, her iki tarafa da söz konusu krizi bir an önce çözme çağrısı yapıldı.

- İsrail'in Filistin'e ait vergilerden kesinti kararı

İsrail güvenlik kabinesi, 17 Şubat'ta, Filistin hükümeti adına topladığı vergilerden Filistin yönetiminin tutuklu ve şehit yakınları için ayırdığı aylık 11,3 milyon dolar (yaklaşık 66,4 milyon tl) tutarındaki ödeneği kesme kararı almıştı.

Bu kararın hemen ardından Filistin hükümeti, vergilerin tamamının ödenmesini aksi halde kesinti yapılan tutarı almayacaklarını açıklamıştı.

Filistin Maliye Bakanlığı, bu hafta yaptığı açıklamada İsrail'in vergi kesme krizine temmuz ayına kadar dayanabileceklerini sonrasında ise finansal açıdan daha zor bir aşamaya gireceklerini açıklamıştı.

İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü arasında 1994'te imzalanan Paris Ekonomi Protokolü gereğince İsrail yönetimi, kontrolü altındaki sınır kapılarından Filistinliler adına topladığı yıllık 2 milyar doları Filistin hazinesine aktarıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin israil

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