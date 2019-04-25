BM: Filistin hükümeti mali kriz tehdidiyle karşı karşıya

KUDÜS (AA) - Birleşmiş Milletler Orta Doğu Özel Koordinatörlük Ofisi (UNSCO), İsrail'in Filistin'e ait vergilerden tutuklu ve şehit ailelerine ödenen aylıkları gerekçe göstererek kesintiye gitme kararının ardından başlayan sürecin Filistin hükümetini ciddi bir mali kriz tehdidiyle karşı karşıya bıraktığı uyarısında bulundu.

UNSCO tarafından yayımlanan rapora göre, İsrail'in Filistin'e ait vergilerden, tutuklu ve şehit ailelerine ödenen aylıkları gerekçe göstererek kesintiye gitmesinin ardından başlayan süreç, Filistin hükümetini mali açıdan çok zor durumda bıraktı.

Raporda, mali krizin yanı sıra Filistin hükümetinin güvenlik ve siyasi zorluklarla da karşı karşıya olduğu belirtildi.

Filistin yönetiminin vergilerin tamamının ödenmemesi halinde İsrail'in yapacağı ödemeyi kabul etmeme kararı aldığı hatırlatılan raporda, bu karar nedeniyle Filistin hükümetinin gelirlerinde yüzde 65 düşüş yaşandığına işaret edildi.

Filistin'in karşı karşıya kalacağı mali krizin etkilerinin uzun yıllar sürebileceğine vurgu yapılan açıklamada, her iki tarafa da söz konusu krizi bir an önce çözme çağrısı yapıldı.