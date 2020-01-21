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  4. BM: "Filistin'de her 2 kişiden 1'i, 2020'de yardıma ihtiyaç duyacak"

BM: "Filistin'de her 2 kişiden 1'i, 2020'de yardıma ihtiyaç duyacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 20:44 | Son Güncelleme

BM Genel Sekreter yardımcılarından Mueller: "Filistin sorununun çözümü insani ya da kalkınma eyleminde değil, siyasi bir anlaşmada yatıyor"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in insani işler konusundaki yardımcılarından Ursula Mueller, Filistin'de her 2 kişiden 1'inin, 2020'de insani yardıma ihtiyaç duyacağını söyledi.

Mueller, İsrail ve Filistin'e yaptığı 6 günlük ziyaretin ardından Filistin'deki insani durum hakkında BM Güvenlik Konseyini bilgilendirdi.

Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze'deki Filistinli ailelerin işgal, Gazze ablukası, şiddet döngüsü ve Filistin'deki siyasi iç bölünmeyi körükleyen Hamas kontrolünde geçen 10 yılı aşkın süre nedeniyle verdiği yaşam mücadelesine dikkati çeken Ursula Mueller, "Filistin'de her 2 kişiden 1'i, 2020'de insani yardıma ihtiyaç duyacak." dedi.

Gazze'deki işsizlik oranının yüzde 45, gençler arasındaki işsizlik oranının ise yüzde 60'lara ulaştığını belirten Mueller, nüfusun yüzde 46'sının yoksulluk sınırı altında yaşadığını, yüzde 60'ının ise gıda güvenliğinin olmadığını söyledi.

- Filistin'e seçim çağrısı

Ursula Mueller, "Filistin sorunun çözümü insani ya da kalkınma eyleminde değil, siyasi bir anlaşmada yatıyor." ifadelerini kullandı.

BM Genel Sekreterinin Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo ise Filistin'de çok üzün süredir yapılmayan seçimlerin yenilenmesi çağrısı yaptı.

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