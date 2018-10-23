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BM: Fransa'daki burka yasağı insan hakları ihlali

23.10.2018 18:50 | Son Güncelleme

Fransa'daki burka yasağını gündemine alan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi, yasağın insan hakları ve din özgürlüğünü ihlal ettiği hükmüne vardı.

BM: Fransa'daki burka yasağı insan hakları ihlali

Komite Fransa'ya yasağı gözden geçirmesi için 180 gün süre verdi.Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Komitesi, Fransa'da kamusal alanda burka ve peçeli çarşaf yasağına ilişkin değerlendirmede bulundu. Komite'den bugün Cenevre'de yapılan açıklamada, burka ve peçeli çarşafın kamuya açık yerlerde yasaklanmasının insan haklarını ve din özgürlüğünü ihlal ettiği belirtildi.

BM İnsan Hakları Komitesi, kamuya açık yerlerde peçe taktıkları gerekçesiyle 2012 yılında para cezasına çarptırılan iki Fransız Müslüman kadının başvurusunu değerlendirdi. 18 üyeli Komite, Fransa'nın kadınların dini gerekçelerle peçe takma özgürlüğünü ihlal ettiğine işaret etti. Fransa'nın yasağın güvenlik ve toplumda birlikte yaşamı destekleme açısından gerekli olduğu şeklindeki gerekçelerinin inandırıcı olmadığı belirtildi. Bu tür bir yasağın, burka ve çarşaf giyen kadınların kamusal alanda yer alamamasına ve toplumun kenarına itilmelerine yol açabileceğine dikkat çekildi.

BM İnsan Hakları Komitesi Başkanı Yuval Shany, kendisi ile birlikte diğer üyelerin de burka ve çarşafı kadının "ezilmesinin bir şekli" olarak gördüğünü vurguladı. Ancak Shany, bu yasağın kadınların hiç evden çıkamamasına yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Komite, Fransa'ya yasağın gözden geçirilmesi için ve söz konusu iki kadına tazminat ödenmesi için 180 gün süre tanıdı. Ancak BM İnsan Hakları Komitesi'nin kararları tavsiye niteliği taşıyor, hukuki bağlayıcılığı bulunmuyor.

Fransa, 2011 yılında burka, peçeli çarşaf gibi yüzü tamamen örten giysileri yasaklayarak, bu konuda yasal düzenleme yapan ilk Avrupa ülkesi olmuştu. Fransa'da kamusal alanda yüzü tamamen kapatan burka veya peçeli çarşaf gibi giysiler giyenlerin 150 euro para cezası ödemesi öngürülüyor. Fransa'nın ardından Belçika, Avusturya, Danimarka, Bulgaristan ve İsviçre'nin bazı bölgelerinde burka ve peçeyi yasaklayan yasal düzenlemeler yapılmıştı.

AFP,dpa/JD,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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