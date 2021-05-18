BM: ‘‘Gazze’de 52 Bin Kişi Yerlerinden Oldu’’

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyonu Ofisi’ne (OCHA) göre 52 binden fazla Filistinli, İsrail’in Gazze Şeridi’nde 450 binaya zarar verdiği hava saldırılarında yerlerinden oldu.

Çatışmayla ilgili bir diğer açıklama da Uluslararası Af Örgütü’nden geldi. Örgüt, İsrail’in sivil yerleşim olan binalara düzenlediği hava saldırılarının savaş suçu olarak değerlendirilebileceğini bildirdi. İsrail ise yalnızca meşru askeri hedefleri vurduğunu ve sivil can kaybını önlemek için büyük çaba gösterdiğini söylüyor.

Cenevre’de basın açıklaması yapan OCHA Sözcüsü Jens Laerke Gazze’de yerlerinden olan yaklaşık 47 bin kişinin BM’ye ait 58 okula sığındıklarını bildirdi.

132 binanın yerle bir olduğunu, 316’sının büyük zarar gördüğünü belirten Laerke, bunların altısının hastane, dokuzunun sağlık merkezi olduğunu ayrıca bir su arıtma tesisinin de saldırılardan etkilendiğini ve 250 bin kişinin temiz içme suyuna erişiminin aksadığını kaydetti.

BM, İsrail’in sınırda insani yardım geçişi için bir kapı açmış olmasını ise memnunlukla karşıladı, ancak en kısa zamanda bir sınır geçişinin daha açılmasını istedi.