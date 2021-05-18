BM: ‘‘Gazze’de 52 Bin Kişi Yerlerinden Oldu’’

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyonu Ofisi’ne (OCHA) göre 52 binden fazla Filistinli, İsrail’in Gazze Şeridi’nde 450 binaya zarar verdiği hava saldırılarında yerlerinden oldu.
Çatışmayla ilgili bir diğer açıklama da Uluslararası Af Örgütü’nden geldi. Örgüt, İsrail’in sivil yerleşim olan binalara düzenlediği hava saldırılarının savaş suçu olarak değerlendirilebileceğini bildirdi. İsrail ise yalnızca meşru askeri hedefleri vurduğunu ve sivil can kaybını önlemek için büyük çaba gösterdiğini söylüyor.
Cenevre’de basın açıklaması yapan OCHA Sözcüsü Jens Laerke Gazze’de yerlerinden olan yaklaşık 47 bin kişinin BM’ye ait 58 okula sığındıklarını bildirdi.
132 binanın yerle bir olduğunu, 316’sının büyük zarar gördüğünü belirten Laerke, bunların altısının hastane, dokuzunun sağlık merkezi olduğunu ayrıca bir su arıtma tesisinin de saldırılardan etkilendiğini ve 250 bin kişinin temiz içme suyuna erişiminin aksadığını kaydetti.
BM, İsrail’in sınırda insani yardım geçişi için bir kapı açmış olmasını ise memnunlukla karşıladı, ancak en kısa zamanda bir sınır geçişinin daha açılmasını istedi.
BM ve insani yardım ortakları evlerinden olan ailelere gıda ve diğer yardım malzemelerini sağlamaya çalışıyor.
‘‘Salgın hastalık riski arttı’’
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Sözcüsü Margaret Harris de Gazze’de tıbbi malzeme sıkıntısı yaşandığını, bulaşıcı hastalıkların ve Corona virüsünün yayılması riski olduğunu bildirdi.
WHO yeni yayınlanan bir raporunda İsrail saldırılarında en az 18 hastane ve kliniğin zarar gördüğünü, bir sağlık tesisinin tamamen yıkıldığını bildirdi. Bölgede hayati ilaçların neredeyse yarısının tükendiğini kaydetti.
Merkezi Londra’da bulunan Uluslararası Af örgütü Gazze’de yerleşim bölgelerindeki binalara yönelik saldırıların araştırılması çağrısı yaptı.
Af Örgütü tarafından yapılan açıklamada, ‘‘İsrail güçleri yerleşim olan binalara yaptıkları saldırılarda bazı durumlarda aileleri ve çocukları tamamen yok ederek, sivil mülklere zarar vererek şok edici biçimde Filistinli sivillerin yaşamını görmezden geldi’’ denildi.
İsrail ise sivil ölümleri önlemek için yalnızca askeri hedef olarak belirlediği hedefleri vurduğunu ve genellikle saldırılar öncesinde binaların boşaltılması için haber gönderdiğini bildirdi.
Af Örgütü’nden soruşturma çağrısı
Geçen hafta her iki tarafa da insani hukuku ihlal etmeme çağrısı yapan Af Örgütü, İsrail tarafından yerleşim yerlerine öncesinde haber verilmeden düzenlenen dört ölümlü saldırıyı kayıt altına aldığını ve Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne soruşturma açması için çağrı yaptığını bildirmişti.
Af Örgütü İsrail tarafından 11 Mayıs’ta Ebu el-Ouf ve El Kolaq ailelerine ait iki eve düzenlenen saldırılarda 11’i çocuk 30 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 Mayıs’ta ise el Atar ailesinin evine düzenlenen saldırıda bir anne ve üç çocuğunun hayatını kaybettiğini bildirdi.
Açıklamada Nader Mahmud Muhammaed El Thom’um sekiz kişiyle birlikte yaşadığı evinin de önceden haber verilmeksizin vurulduğu kaydedildi.
İsrail henüz bu olaylar hakkında yorum yapmadı.
İsrail’deki Filistinliler’den grev
Öte yandan İsrail’de ve işgal altındaki topraklarda yaşayan Filistinliler grev eylemi başlattı.
Filistinliler, İsrail’de nüfusun yüzde 20’sini oluşturuyor.
Filistin toplumunun liderleri tarafından başlatılan greve uluslararası alanda desteklenen okulların ve bakanlıkların kapandığı Batı Şeria’daki Filistin Yönetimi de destek veriyor.
Gazze için ateşkes çabaları sonuç vermezken ve diplomatik görüşmeler tıkanmışken grev ve protesto gösterilerinin İsrail ve Batı Şeria’da tansiyonu daha da arttırabileceği sanılıyor.
Gazze’ye Salı günü düzenlenen hava saldırılarında İslam Üniversitesi’ne ait kütüphane ve eğitim merkezlerini barındıran altı katlı bir bina yıkıldı.
İsrail binada yaşayanlara saldırı öncesinde ikazda bulundu. Olayın ardından can kaybı haberi gelmedi. İsrail bölgedeki militanları, tünellerini ve roket atarlarını hedef aldığını söylüyor.
Filistinli protestocuların Mescid-i Aksa’da polis önlemlerinin azaltılması ve Filistinliler’in Yahudi yerleşimlerinden tahliye edilmesi protestolarına destek olarak Hamas’ın Gazze’den roket fırlatmaya başlamasının ardından taraflar arasında ilk olarak 10 Mayıs’ta çatışmalar çıkmıştı.
Gazze Sağlık yetkililerine göre o tarihten bu yana aralarında 61 çocuk, 36 kadının yer aldığı en az 213 Filistinli hava saldırılarında hayatını kaybetti, bin 440 kişi yaralandı. Gazze Sağlık Bakanlığı rakamları militanlar ve siviller diye ayırmadan veriyor.
İsrail’de ise aralarında 5 yaşında bir çocuk ve bir askerin de bulunduğu 10 kişi Gazze’den atılan roketler nedeniyle hayatını kaybetti.
İsrail ve Hamas arasında 2014’ten bu yana yaşanan en yoğun çatışmalarda henüz diplomatik çabalar sonuç vermedi. Mısırlı arabulucular bir ateşkes için anlaşma yapmaya çabalıyor. Ancak ABD çatışmaların derhal durdurulması için BM Güvenlik Konseyi tarafından yapılmak istenen ortak açıklamaya destek vermedi.