BM: Gelişmekte olan ülkelerde kadınların yarısı bedenleri üzerinde sözsahibi değil

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından hazırlanan 2021 Dünya Nüfus Raporu'na göre gelişmekte olan 57 ülkede kadınların yaklaşık yarısı bedenleri üzerinde söz ve karar sahibi değil.

Zorla cinsel ilişki, üreme yetisinin zorla elinden alınması, çocuk yaşta evlilik, bekâret testi ve kadın sünneti, kadınların hak ve özgürlüklerine yönelik ihlallerden sadece birkaçı.

Dünya Nüfus Raporu 1978'den beri her yıl yayımlanıyor.

UNFPA'ya göre raporun amacı, "Bir yandan cinsel sağlık ve üreme sağlığı ve hakları alanında ortaya çıkan sorunlara ışık tutmak diğer yandan da bunları ana akımlaştırmak ve uluslararası kalkınma için ortaya çıkardıkları zorlukları ve fırsatları ortaya koymak."

Bu yıl bu rapor ilk kez kadınların bedenleri üzerinde söz sahibi olma hakkına odaklandı ve raporun kapağından sonuç bölümüne kadar bedeni üzerinde söz sahibi olmanın, temel bir insan hakkı olduğu vurgulandı.

Raporda, "Bedeni üzerinde söz sahibi olma hakkı, şiddet görme korkusu olmadan veya başka birinin sizin adınıza karar vermeden, kendi bedeniniz hakkında seçim yapma gücü ve yetkisidir" denildi.