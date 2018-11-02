BM Genel Kurulu: ‘ABD Küba’ya Uyguladığı Ambargoyu Sonlandırsın’

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda ABD’nin Küba’ya uyguladığı ekonomik ambargoyu sonlandırılmasını isteyen karar tasarısı bir kez daha kabul edildi.

Genel Kurul’da dünden itibaren görüşülen karar tasarısı için bugün oylama yapıldı. Karar tasarısıyla yapılan oylamaya üye 193 ülkeden 191’i katıldı. ABD ve İsrail karar tasarına karşı oy kullandı. Moldova ve Ukrayna ise oylamaya katılmadı. ABD’nin Küba’ya yaklaşık 58 yıldır uyguladığı ekonomik ambargonun sonlandırmasıyla ilgili karar tasarısı, 189 ülkenin lehte oyuyla kabul edildi.

ABD’nin Küba’daki insan hakları ihlalleriyle ayrıca getirdiği bir karar tasarısı da Genel Kurul’da görüşüldükten sonra oylandı. Karar tasarısı için yapılan oylamada, ABD, İsrail ve Ukrayna evet, 114 ülke hayır, 65 ülke ise çekimser oy kullandı.

27 kez kabul edilen karar tasarısının bağlayıcı bir özelliği yok

Küba’ya yönelik ABD’nin uyguladığı ekonomik ambargonun sonlandırmasını isteyen karar tasarısı daha önce de 26 kez yapılan oylamalarda kabul edilmişti.