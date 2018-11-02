BM Genel Kurulu: ‘ABD Küba’ya Uyguladığı Ambargoyu Sonlandırsın’

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda ABD’nin Küba’ya uyguladığı ekonomik ambargoyu sonlandırılmasını isteyen karar tasarısı bir kez daha kabul edildi.
Genel Kurul’da dünden itibaren görüşülen karar tasarısı için bugün oylama yapıldı. Karar tasarısıyla yapılan oylamaya üye 193 ülkeden 191’i katıldı. ABD ve İsrail karar tasarına karşı oy kullandı. Moldova ve Ukrayna ise oylamaya katılmadı. ABD’nin Küba’ya yaklaşık 58 yıldır uyguladığı ekonomik ambargonun sonlandırmasıyla ilgili karar tasarısı, 189 ülkenin lehte oyuyla kabul edildi.
ABD’nin Küba’daki insan hakları ihlalleriyle ayrıca getirdiği bir karar tasarısı da Genel Kurul’da görüşüldükten sonra oylandı. Karar tasarısı için yapılan oylamada, ABD, İsrail ve Ukrayna evet, 114 ülke hayır, 65 ülke ise çekimser oy kullandı.
27 kez kabul edilen karar tasarısının bağlayıcı bir özelliği yok
Küba’ya yönelik ABD’nin uyguladığı ekonomik ambargonun sonlandırmasını isteyen karar tasarısı daha önce de 26 kez yapılan oylamalarda kabul edilmişti.
Barack Obama’nın başkanlığı döneminde Küba’ya yönelik ticari ambargonun aşamalı olarak sona erdirilmesi için aralarında Havana’da ABD Büyükelçiliği’nin açılması gibi önemli adımlar atılmış olsa da, Donald Trump’ın başkan seçilmesinin ardından Küba’ya yönelik ekonomik yaptırımların sürdürüleceği açıklanmıştı.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda 2016 yılında yapılan, Amerika’nın Küba’ya uyguladığı ekonomik ambargoları sonlandırmasını öneren karar tasarısında oy kullanan ABD ilk kez çekimser oy kullanmıştı.
1992 yılından itibaren her yıl Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na getirilen Küba’ya yönelik Amerikan ekonomik ambargosunun sonlandırılmasını isteyen ve kabul edilen tasarının BM Güvenlik Konseyi kararları gibi ülkeler üzerinde bağlayıcı bir etkisi bulunmuyor.
Birleşmiş Milletler ekonomi uzmanları, ABD’nin 1960 yılından itibaren Küba’ya uyguladığı ekonomik ambargo yüzünden ülkenin 130 milyar dolar zarar gördüğünü ifade ediyor.
BM Genel Kurulu’nda yapılan oylamalarla ilgili bir açıklama yapan ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Küba rejimi yüzünden ülke halkının insan hakları ihlalleriyle yaşamak zorunda kaldığını belirtti.
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken sözler: Adının Atatürk olması doğru değildi
İstanbul Valisi Vasip Şahin'den maganda uyarısı
Diyarbakır'da burun estetiği için hastaneye gitti, hayatını kaybetti!
Her yerde aranıyor! Polis halktan destek istedi
Erdoğan ile Trump arasında kritik görüşme!
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar resmen duyurdu: 2-3 ay içinde tek tip askerlik geliyor
Türkiye ve ABD Münbiç çevresinde ortak devriye faaliyetlerine başladı
Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları
Bu ayaklar 14 haftalık bir erkek bebeğe ait
Osmanlı döneminde yapılmıştı! Trump'ın adı verilecek!
Google çalışanları cinsel tacizler nedeniyle iş bırakma eylemine gidiyor!
Rahminde sargı bezi unutulduğu için ölmüştü! O doktor ve hemşireye ceza
Okuyucu Yorumları 0 yorum