BM Genel Kurulu Başladı

Birleşmiş Milletler 2030 yılı küresel hedefleri ve iklim değişikliği konularında Genel Kurul’daki çalışmalara paralel birçok toplantı ve etkinlik tartışılacak. Birleşmiş Milletler’in yeniden yapılanması ve gerekli reformlar konusunda çeşitli toplantılar düzenlenecek. Tüberküloz ve bulaşıcı hastalıklar ilgili iki ayrı üst düzey toplantı yapılacak.

Bu hafta liderleri yoğun bir diplomasi trafiği bekliyor:

25 Eylül’den itibaren ise 73’üncü BM Genel Kurulu’nun üst düzey toplantıları başlayacak ve dokuz iş günü devam edecek.

Genel Kurul toplantıları, açılışın ardından 3 ay devam edecek ve gerekirse uzatılabilecek. Sabah 9’da başlayan çalışmalar akşam 21’e kadar sürüyor.

Bu konular dışında, yolsuzluk, uyuşturucu ile savaş, Suriye’deki iç savaş, mültecilerin durumu, ABD’nin uyguladığı yeni gümrük oranları gibi konular da ele alınacak.

Birleşmiş Milletler, Genel Kurul’un ana temasının, ‘Birleşmiş Milletler’in Tüm İnsanlarla İlgili Olmasını Sağlamak’, ‘Barışçıl, Adil ve Sürdürülebilir Toplumlar İçin Küresel Liderlik ve Ortak Sorumluluklar’ olacağını bildirdi.

Her yıl geleneksel olarak Genel Kurul’a hitap eden ilk konuşmacı Brezilya Cumhurbaşkanı Michel Temer olacak. Temer’in ardından kürsüye Başkan Donald Trump gelerek bir konuşma yapacak.

BM Genel Kurulu üst düzey toplantılarının ilk gününde 73. Genel Kurul Başkanı Maria Fernanda Espinosa Garces üst düzey toplantıların açılışını yapacak. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de, raporunu sunup Genel Kurul’a hitaben bir konuşma yapacak.

BM Genel Kurulu’nda, 24 Eylül Pazartesi günü, Nelson Mandela'nın doğumunun yüzüncü yılı onuruna, ‘Nelson Mandela Barış Zirvesi’ adıyla küresel barış üzerine üst düzey bir genel kurul toplantısı yapılacak. Üst düzey toplantıda, BM’ye üye devletler arasında, dünyada barışın nasıl sağlanacağı müzakere edilecek. Zirvede, üye ülkelerin üzerinde uzlaştığı siyasi bir bildiri de yayınlanacak.

Dünya liderleri New York’a gelmeye başladı. New York’un her yıl alışkın olduğu trafik sorunları başladı ve özellikle BM genel merkezi çevresinde yüksek güvenlik önlemleri alındı. Bu seneki toplantıya 140’a yakın liderin katılması bekleniyor.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Genel Kurul’a katılan hükümet başkanları onuruna bir öğlen yemeği verecek. Genel Kurul’a ev sahipliği sıfatıyla ABD Başkanı Trump da liderler onuruna bir resepsiyon ve akşam yemeği düzenleyecek.

25 Eylül’de başlayacak hükümet başkanlarının Genel Kurul’a hitapları sabah ve öğleden sonraki oturumlarda sürecek. Devlet ve hükümet başkanlarının genel hitapları 1 Ekim’de sona erecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 73’üncü BM Genel Kurulu çalışmalarına katılmak için New York’a gelecek. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından açıklanan geçici programa göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını 25 Eylül’de Brezilya, ABD ve Ekvator devlet başkanlarının konuşmalarını ardından dördüncü sırada yapacak.

BM 73’uncu Genel Kurul üst düzey toplantılarına Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Almanya Başbakanı Angela Merkel katılmayacak.

Bu ay Güvenlik Konseyi’ne Amerika başkanlık yapıyor ve Genel Kurul’in 26 Nisan toplantısında toplantıyı Başkan Donald Trump açacak.

