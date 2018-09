BM Genel Kurulu Başladı

73. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Çalışmaları bugün New York BM Genel Merkezi’nde başladı. Genel Kurul’un alt düzey çalışmaları bir hafta sürecek.

Dünya liderleri New York’a gelmeye başladı. New York’un her yıl alışkın olduğu trafik sorunları başladı ve özellikle BM genel merkezi çevresinde yüksek güvenlik önlemleri alındı. Bu seneki toplantıya 140’a yakın liderin katılması bekleniyor.

BM Genel Kurulu’nda, 24 Eylül Pazartesi günü, Nelson Mandela'nın doğumunun yüzüncü yılı onuruna, ‘Nelson Mandela Barış Zirvesi’ adıyla küresel barış üzerine üst düzey bir genel kurul toplantısı yapılacak. Üst düzey toplantıda, BM’ye üye devletler arasında, dünyada barışın nasıl sağlanacağı müzakere edilecek. Zirvede, üye ülkelerin üzerinde uzlaştığı siyasi bir bildiri de yayınlanacak.

BM Genel Kurulu üst düzey toplantılarının ilk gününde 73. Genel Kurul Başkanı Maria Fernanda Espinosa Garces üst düzey toplantıların açılışını yapacak. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de, raporunu sunup Genel Kurul’a hitaben bir konuşma yapacak.

Her yıl geleneksel olarak Genel Kurul’a hitap eden ilk konuşmacı Brezilya Cumhurbaşkanı Michel Temer olacak. Temer’in ardından kürsüye Başkan Donald Trump gelerek bir konuşma yapacak.