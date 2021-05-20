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BM Genel Kurulu İsrail-Filistin Gerginliği Gündemiyle Toplanıyor

20.05.2021 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail ve Filistin arasındaki gerginlik ve süren operasyonları görüşmek üzere Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bugün toplanıyor

BM Genel Kurulu İsrail-Filistin Gerginliği Gündemiyle Toplanıyor

İsrail ve Filistin arasındaki gerginlik ve süren operasyonları görüşmek üzere Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bugün toplanıyor. Toplantı, Nijer ve Cezayir’in başvurusu üzerine yapılıyor.

Toplantıda İsrail’in Gazze’ye yönelik operasyonları ve yaşanan sivil kayıplarla, Filistinlilerin Doğu Kudüs’teki evlerinden İsrail tarafından çıkarılmaları konuları görüşülecek.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de İsrail-Filistin gerginliğini görüşmek üzere toplanmış ancak ABD’nin vetosu nedeniyle toplantıdan bir karar çıkmamıştı.

BM Güvenlik Konseyi’nde toplam 4 görüşme yapıldı ancak hiçbir toplantıdan bir sonuç alınamadı.

Operasyonlar sürüyor

İsrail savaş uçakları gece boyunca operasyonlara devam etti. İsrail ordusu operasyonlarda Hamas’a ait mühimmat depolarını ve Hamas yetkililerinin evlerini vurduğunu açıkladı.

Hamas’a ait radyo istasyonundan yapılan yayında operasyonlarda Filistinli bir kadının hayatını kaybettiği, 4 çocuğun da yaralandığı duyuruldu.

10 Mayıs tarihinde başlayan gerginlik ve operasyonlarda bugüne dek Filistin tarafında en az 228 kişi hayatını kaybederken binin üzerinde kişi de yaralandı. İsrail tarafında da 12 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Gazze’de 450 civarında binanın İsrail’in bombardımanları sonucu yıkıldığı ya da oturulamaz hale geldiği belirtiliyor. Onbinlerce Filistinli de operasyonlar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldı.

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