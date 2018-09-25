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BM Genel Kurulu'nda Erdoğan ve Trump'ın yaptırım restleşmesi

DÜNYA HABERLERİ  | 25.09.2018 21:44 | Son Güncelleme

New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın gündemindeki konulardan biri de ekonomik yaptırımlardı.

BM Genel Kurulu'nda Erdoğan ve Trump'ın yaptırım restleşmesi

ABD'nin New York kentinde yapılan 73. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın gündeminde yaptırımlar vardı.

'YAPTIRIMLARIN SİLAH OLARAK KULLANILMASINA HİÇBİRİMİZ SESSİZ KALAMAYIZ'

"Ticaret savaşları her dönemde insanlığa zarar vermiştir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomik yaptırımların silah olarak kullanılmasına hiçbirimiz sessiz kalamayız" ifadelerini kullandı.

'DAHA FAZLA YAPTIRIM DEVREYE GİRECEK'

ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptırımlar konusuna yaklaşımı ile daha farklıydı. Geçtiğimiz ay yürürlüğe giren İran'a yönelik yaptırımları hatırlatan Trump, gelecekte İran'a yönelik daha fazla yaptırımın devreye gireceğini söyledi ve tüm ülkelere 'İran'ı izole etme çağrısı' yaptı.

Trump ayrıca Venezuela'yla ilgili olarak, "Bugün Venezuela'nın ezici rejimine karşı yeni yaptırımlar yaptığımızı açıklamaktan dolayı gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Trump erdoğan yaptırım

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
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Neticede yaptırımlar uygulanacak maalesef...
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