BM Genel Kurulu'nda Erdoğan ve Trump'ın yaptırım restleşmesi

ABD'nin New York kentinde yapılan 73. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın gündeminde yaptırımlar vardı.
"Ticaret savaşları her dönemde insanlığa zarar vermiştir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomik yaptırımların silah olarak kullanılmasına hiçbirimiz sessiz kalamayız" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptırımlar konusuna yaklaşımı ile daha farklıydı. Geçtiğimiz ay yürürlüğe giren İran'a yönelik yaptırımları hatırlatan Trump, gelecekte İran'a yönelik daha fazla yaptırımın devreye gireceğini söyledi ve tüm ülkelere 'İran'ı izole etme çağrısı' yaptı.
Trump ayrıca Venezuela'yla ilgili olarak, "Bugün Venezuela'nın ezici rejimine karşı yeni yaptırımlar yaptığımızı açıklamaktan dolayı gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.
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