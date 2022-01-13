BM Genel Kurulu'nda 8 Ülke Oy Hakkını Kaybediyor

Aralarında İran, Venezuela ve Sudan’ın da bulunduğu 8 ülke, Birleşmiş Milletler’e gerekli bütçe ödemelerini yapmadıkları gerekçesiyle genel kuruldaki oy haklarını kaybediyor.

BM’nin 193 üyeli genel kurulunda ödemeleri geciktirdikleri gerekçesiyle Antigua ve Barbuda, Kongo Cumhuriyeti, Gine, Papua Yeni Gine ve Vanatu oy hakkını kaybedecek diğer ülkeler olacak. BM Genel Kurulu Başkanı Abdulla Şehid, uygulamanın hemen yürürlüğe gireceğine işaret etti.

Birleşmiş Milletler Tüzüğü’ne göre, son iki yılda katkı payları kadar ya da daha fazla borcu olan ülkeler oy haklarını kaybediyorlar. Ancak Genel Kurul, özel bazı durumları göz önünde bulundurarak gerekli bazı ülkelerin oy verme hakkının devamını sağlayabiliyor.

Bu çerçevede 3 Afrika ülkesi, Somali, Komor Adaları ve Demokratik Sao Tome ve Principe Cumhuriyeti’nin oy hakkının devam etmesine karar verildi.

BM Genel Sekreteri tarafından yazılan bilgilendirme mektubuna göre, oy verme hakkını yeniden kazanabilmeleri için İran’ın en az 18 milyon 412 bin 438 dolar, Venezuela’nın 39 milyon 850 bin 761 dolar, Sudan’ın da 299 bin 44 dolar ödeme yapması gerekiyor. Diğer 5 ülkenin ödemelerininse 75 bin doların altında olduğu belirtiliyor.

İran, geçen yılın başında da oy hakkını kaybetmiş ancak Haziran ayında yaptığı minimum ödemeyle hakkını yeniden geri kazanmıştı. İran, ABD tarafından uygulanan ambargo nedeniyle yurtdışındaki mali kaynakları üzerinden ödeme güçlüğü çekiyor. Haziran ayında da aralarındaki Güney Kore’nin de olduğu bazı ülkelerdeki finans kurumlarının katkısıyla İran ödeme yapabilmişti.

