BM Genel Kurulu’nda İki Farklı Ukrayna Tasarısı

NEW YORK- Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 22 üye devletin talebiyle 11. Olağanüstü Oturumu yeniden başlattı. Oturumda üye ülkelerin temsilcileri 90 üyenin desteğiyle Ukrayna’nın sunduğu İnsani Yardım Tasarısı’yla ilgili görüşlerini aktarıyor.

Ukrayna'ya yönelik saldırganlığın insani sonuçlarının vurgulandığı tasarıda, Rusya'nın Ukrayna’da korkunç bir insani durum yarattığı vurgulanıyor, insani koridor için açılması, savaşın durdurulması, Rusya’nın askeri birliklerini Ukrayna’dan derhal çekmesi isteniyor.

Bu tasarının dışında, Güney Afrika’nın BM Genel Kurulu’na sunduğu, Ukrayna’da insani durumu ele alan ancak hiçbir şekilde Rusya’ya atıfta bulunmayan farklı karşıt bir tasarı daha sunuldu.

Rusya’nın BM temsilcisi, üye ülkelere Güney Afrika’nın sunduğu tasarıya destek verme çağrısında bulundu.

Ukrayna: “Ülkedeki insani durum felaket seviyesine ulaştı”

BM Genel Kurulu’na hitap eden Ukrayna BM Daimi Temsilcisi Sergiy Kyslytsya, Rusya'nın milyonlarca yurttaşının hayatını paramparça eden haksız bir savaş başlattığını, açlıktan ölmek üzere olan insanların, yerle bir edilen şehirlerin ve yardım sağlayan komşu ülkelerin sınırlarına yığılan Ukrayna halkının yaşadığı savaş dramını vurgulayarak, "Kısacası ülkemdeki insani durum felaket seviyesine ulaştı. Bu krizin tüm dünyaya yayılmaması önlemeliyiz” dedi.

AB: "Rusya yeni yaralar açıyor”

Milyonlarca Ukraynalı mülteciyi kabul eden ön saflardaki ülkelerin çoğunu içeren 27 üyeli Avrupa Birliği (AB) Temsilcisi Olof Skoog, Ukrayna’daki durumu İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'da en hızlı büyüyen mülteci krizi olarak nitelendirdi.

Skoog, AB devletlerinin sınırlarını milliyet, etnik köken, din veya ırktan bağımsız olarak" savaştan kaçan herkese açık tuttuğunu belirterek, “Gözlerimizin önünde bir başka insani felaketi daha görmek yüreklerimizi parçalıyor. Afganistan, Suriye, Yemen, Etiyopya, Sudan ve dünyanın diğer bölgelerindekilere ek olarak şimdi Ukrayna’da da büyük bir insani kriz yaşanıyor. Rusya, mevcut yaraları iyileştirmek için uluslararası çabalara katılmak yerine yenilerini açıyor’’ dedi.

Savaşın yol açtığı gıda güvenliği sorununa da dikkat çeken Skoog, “Avrupa'nın ötesinde, birçok ülke buğdaylarının en az yarısını Rusya veya Ukrayna'dan ithal ettiğinden, çatışma milyonları gıda güvensizliği riskine atıyor. Rusya bu savaşı durdurmalı ve bu gereksiz acıyı sona erdirmeli" dedi.

Moskova'nın askeri harekatı durdurması ve tüm güçlerini derhal ve koşulsuz olarak tüm Ukrayna topraklarından çekmesi gerektiğini kaydetti.

Polonya: “2,2 milyon Ukraynalı ülkemize sığındı”

Polonya’nın BM Daimi Temsilcisi Joanna Skoczek, insani sonuçların kendi ülkelerindeki Ukraynalılarla sınırlı olmadığını belirterek, “Şu anda 2,2 milyon Ukraynalı Polonya'ya kaçtı. Kendi ülkelerinde büyük bir travma yaşayan bu insanlar güvenlik endişeleri nedeniyle ülkemize geliyor Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin sonuçları dünyanın hemen her ülkesinde hissediliyor. Ukrayna'yı etkiliyor, Avrupa'yı etkiliyor, hepimizi etkiliyor” diye konuştu.

Rusya: “Güney Afrika’nın tasarısını destekleyin”

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Vasily Nebenzya, Ukrayna tasarısının krizin nedenlerini saptırdığını, Batının Rusya’ya karşı oynadığı jeopolitik bir oyunda aslen olanların göz ardı edilerek olup bitenlerin yanlış ve tek boyutlu bir resminin çizildiğini iddia etti.

Üye ülkelere, ilk hazırlanan tasarı yerine, Güney Afrika'nın önerdiği ve hiçbir siyasi unsur içermeyen taslağı desteklemeye çağırdı.

Rus Temsilci Nebenzeya: “Bu metni desteklemek, yalnızca Ukrayna'daki sivillere BM'nin içinde bulundukları zor durumun farkında olduğu ve onlara yardım etmeye çalıştığının sinyalini vermekle kalmayacak, aynı zamanda birçok ülkenin benzeri görülmemiş ekonomik ve siyasi baskıya karşı tavır alma fırsatı sunacaktır” dedi.

Türkiye: “Ukraynalı kardeşlerimizden vazgeçmeyeceğiz”

Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Genel Kurul’a hitaben yaptığı konuşmada, “Ukraynalı kardeşlerimizden vaz geçmeyeceğiz” dedi.

Sinirlioğlu, Ukrayna'daki savaşın şimdiki ve gelecek nesillere damgasını vuracak bir durum olduğunu belirterek, “Galiplerin olmadığı bir savaştır. Hiç başlamaması gereken bir savaş. Derhal durması gereken bir savaş. Ukrayna'daki insani kriz doğal bir felaketin sonucu değil, insan yapımı. Bu durum Rusya tarafından uluslararası hukukun bariz ihlalinin bir sonucudur. Kabul edilemez. Kuşatılmış Mariupol şehrinde gördüklerimiz yürek parçalayıcı. Bu şiddetin mağdurları başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere masum insanlardır. Kendi ülkelerinde acı çeken 40 milyon Ukraynalının yardımımıza ihtiyaçları var. Şimdiden 10 milyon Ukraynalı yerinden edildi. Biz de Ukrayna'daki kardeşlerimizden vazgeçmeyeceğiz” dedi.

“Devletlerin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmeli”

Sinirlioğlu, Türkiye'den başlatılan BM yardım operasyonlarını desteklemeye ve kolaylaştırmaya devam ettiklerini belirterek, ”Dünyanın en büyük mülteci nüfusuna ev sahipliği yapan ülke olarak, savaşın dehşetinden kaçmanın ne demek olduğunu biliyoruz. Çektikleri acıyı asla telafi edemeyiz, ancak biz uluslararası toplum onlar için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız’’ dedi.

Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, “Devletlerin toprak bütünlüğüne saygı göstermek ve uluslararası hukukun temel ilkelerini desteklemek, hukuk, tüm çabalarımızın merkezinde olmalıdır. Ukrayna, uluslararası toplumun egemen, bağımsız ve gururlu bir üyesidir. Ne olursa olsun öyle kalacak’’ ifadelerini kullandı.

