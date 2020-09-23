BM Genel Kurulu'nda "Soğuk Savaş"

ABD Başkanı Trump Çin'i koronavirüsü dünyaya yaymakla suçladı.Birleşmiş Milletlerin (BM) 75'inci Genel Kurul toplantılarına ABD ile Çin arasında giderek artan gerginlik damgasını vurdu. Büyük bölümü dijital ortamda gerçekleşen Genel Kurul açılışında konuşan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD ile Çin arasında bir "Soğuk Savaş" yaşanması tehlikesine karşı uyarıda bulundu.

Guterres, "Çok tehlikeli bir yöne gidiyoruz. En büyük iki ekonomik gücün dünyayı ikiye böldüğü bir gelecek düşünemeyiz" diye konuştu. Dünyadaki teknolojik ve ekonomik uçurumun hızlı bir şekilde askeri uçuruma dönüşebileceği uyarısı yapan Guterres, koronavirüs salgınına karşı küresel birlik çağrısında bulundu.

Trump: Çin'den hesap sorulmalı

Ancak Genel Kurul açılışında ABD ve Çin liderleri arasında dolaylı söz düellosu yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump, Çin'i koronavirüsü dünyaya yaymakla suçlayarak virüsü durdurmadığı için Pekin yönetiminden hesap sorulması gerektiğini söyledi. Trump, "Çin hükümeti ve uygulamada ona bağlı olan Dünya Sağlık Örgütü yanlış bilgi vererek virüsün insandan insana bulaştığına dair kanıt olmadığını söylemişlerdi" dedi.