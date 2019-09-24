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BM Genel Kurulu’nda Söz Liderlerde

24.09.2019 18:06 | Son Güncelleme

BM 74. Genel Kurulu çalışmalarında söz dünya liderlerinde. BM Genel Kurul salonunda başlayan toplantının açılış konuşmasını 74. Genel Kurul Başkanı Muhammed Bande yaptı. Bande'nin ardından kürsüye çıkan BM Genel Sekreteri Guterres, dünyada "itidal" mesajı verdi

BM Genel Kurulu’nda Söz Liderlerde

Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu çalışmalarında söz dünya liderlerinde. BM Genel Kurul salonunda başlayan toplantının açılış konuşmasını 74. Genel Kurul Başkanı Muhammed Bande yaptı. BM’ye üye 193 ülkenin devlet, hükümet ve heyet başkanlarının katıldığı oturumda, Bande’nin ardından kürsüye BM Genel Sekreteri Antonio Guterres çıktı.

Genel kurula hitap eden Guterres, dünyanın günümüzde çok önemli sorunlarla yüz yüze kaldığını belirterek, “Kadınlar fırsat ve eşitlik istiyor. Makineler insanların işlerini ellerinden alıyor. İnsanlar iş istiyor. Savaşlar, çatışmalar can alıyor” dedi. Guterres dünyada gerilimlerin, çatışmaların ve terörün giderek arttığını belirterek, “Körfez sonuçlarının çok kötü olabileceği gelişmeler yaşanıyor. Körfez’de silahlı bir çatışma yaşanması ihtimalinden endişe duyuyoruz” dedi.

Bölgede tırmanan gerilimin yapılacak herhangi bir yanlışlıkla çok ciddi bir krize dönüşebileceğini vurgulayan Genel Sekreter Guterres, “Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine düzenlenen saldırı kabul edilemez. Bölgedeki en ufak bir kıvılcım en ufak bir hata veya yanlış bir hesap derin krizlere neden olur. Bunları göz önüne alarak itidalli olmalıyız. İtidali sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız” dedi.

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