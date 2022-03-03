BM Genel Kurulunda Tarihi Ukrayna Kararı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Ukrayna konusunda tarihi bir karar aldı. Genel Kurul, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısını kınayan karar tasarısını 35 çekimser ve 5 "hayır" oyuna karşı 141 oyla kabul etti.

BM Genel Kurulu 40 yıl sonra ilk defa, barış ve güvenliği etkileyecek ve Güvenlik Konseyi’nde veto hakkı bulunan beş daimi üyesinin üzerinde uzlaşma sağlayamadığı bir uluslararası krizi, Ukrayna’nın talebiyle gündemine alıp 193 üye ülkenin oylarına sundu.

Ukrayna krizinin başlaması ve Rusya’nın askeri harekat başlatmasıyla birlikte defalarca toplanan BM Güvenlik Konseyi’nde krizi önleyecek, ateşkesi sağlayacak bir karar çıkmamış, aylık dönem başkanlığını Rusya’nın yapması nedeniyle konseyde Ukrayna konusunda ne bir başkanlık açıklaması yapılmış, ne de bir basın bülteni yayınlanmıştı.

Güvenlik Konseyi’nde tıkanan Ukrayna krizi, geçtiğimiz hafta aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 90 ülkenin desteğiyle hazırlanan karar tasarısı, tarihinde 11’inci kez düzenlenecek olağanüstü BM Genel Kurul toplantısında ele alınması için sunuldu.

Pazartesi günü başlayan toplantıda, 120 ülke karar tasarıyla ilgili görüşlerini genel kurula aktardı. Bu sabah devam eden toplantıda son 10 ülkenin konuşmacıları ve Ukrayna ile Rusya temsilcilerinin Genel Kurul'a hitaplarının ardından oylamaya geçildi.

“Rusya’ya güç kullanımını durdurup askerlerini Ukrayna’dan geri çek”

“Uluslararası toplumun Ukrayna'da devam eden durumla ilgili ciddi endişelerini, acil ateşkes ilanı, insani yardıma engelsiz erişimin sağlanması, diyalog ve diplomasiye dönüş çağrısı, Rusya’nın askeri güç kullanımını durdurması Rus ordusunun Ukrayna'dan derhal çekilmesini, BM Tüzüğüne uyulması çağrısı “yapan karar tasarısı, oylamada ezici bir çoğunlukla kabul edildi.

Oylamada BM’ye üye 193 ülkeden 181’i oy kullandı. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 141 ülke evet, 5 ülke ret oyu kullanırken 35 üye ülke ise çekimser oy kullandı.

Tasarıya, Rusya, Kuzey Kore, Suriye, Belarus ve Eritre karşı oy kullandı. Diplomatik kaynaklar BM Genel Kurulu’nun Ukrayna kararının, Güvenlik Konseyi gibi bir yaptırım gücü olmasa da, uluslararası toplumun büyük bir çoğunlukla Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı saldırıyı desteklemediğini, Rusya ile birlikte sadece 4 ülkenin tasarıya karşı oy vermesinin, dünyada yalnız kaldıklarının en büyük tarihi kaydı olduğunu belirttiler.

Karar çerçevesinde, 30 gün içinde BM Acil Yardım Koordinatörü, Ukrayna'daki insani durum ve insani müdahaleye ilişkin raporunu Genel Kurul'a sunacak.

Karar tasarısının kabul edilmesin sonrasında, söz alan üye devletler halen devam toplantıda görüşlerini aktarmayı sürdürüyor.

