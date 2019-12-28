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  4. BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric'ten Somali'deki terör saldırısına kınama

BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric'ten Somali'deki terör saldırısına kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 22:27 | Son Güncelleme

BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric'ten Somali'deki terör saldırısına kınama

WASHINGTON (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısını kınadı.

BM Genel Sekreterliği ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Dujarric'in saldırıyı kınadığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Dujarric, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve yaralananlara geçmiş olsun dileklerini sunuyor. Bu korkunç suçun faillerinin adalete teslim edilmesi gerektiğini vurgulayan Dujarric, ayrıca BM'nin barış ve kalkınma arayışlarında Somali hükümeti ve halkını destekleme konusundaki taahhüdünü yineliyor."

Somali'nin başkenti Mogadişu'da gümrük merkezi yakınlarında bomba yüklü araç, üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında infilak ettirilmiş, 73 kişi hayatını kaybetmişti.

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, saldırıda 2 Türk vatandaşının da hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarri BM Somali terör saldırısı

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