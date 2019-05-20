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BM Genel Sekreter Yardımcısı Jenca Kazakistan'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 19:25 | Son Güncelleme

BM Genel Sekreter Yardımcısı Jenca Kazakistan'da

NUR SULTAN (AA) - Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri siyasi konulardan sorumlu Yardımcısı Miroslav Jenca, resmi ziyaret kapsamında geldiği Kazakistan'da Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Senato Başkanı Dariga Nazarbayeva ile görüştü.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede bölgesel projelerin uygulanması, Kazakistan barış gücünün BM himayesinde barış misyonlarına katılımı konuları ele alındı.

Tokayev, BM ile iş birliğinin ülkesinin dış politikasındaki öncelikli konu olduğunu belirterek, verimli iş birliği ve ülkesinin uluslararası inisiyatiflerine verdiği destekten dolayı BM Genel Sekreteri Antonio Gutteres'e teşekkür etti.

Jenca da Kazakistan'ın bölgesel iş birliği konularındaki aktif konumunu takdirler karşıladıklarına işaret ederek, BM'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine verdiği desteklerin kendileri için önemli olduğunu kaydetti.

- Senato Başkanıyla görüşme

Jenca'nın, Kazakistan temasları çerçevesinde Kazakistan Senato Başkanı Nazarbayeva ile görüştüğü bildirildi.

Senato Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, tarafların görüşmede eylülde yapılacak 15.Dünya ve Geleneksel Dinler Liderler Kongresi'ne hazırlık konuları tartışıldı.

Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, dinler ve uygarlıklar arası diyalogu geliştirmeye ilişkin bir merkezin oluşturulması hakkında Jenca'ya bilgi verdi ve merkezin faaliyetine katılmayı önerdi.

Jenca da Kazakistan'a teşekkür ederek, bu fikri destekleyecekleri cevabını verdi.

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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Yardımcısı Miroslav Jenca

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