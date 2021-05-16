BM Genel Sekreteri: “Çatışmalar dehşet verici”

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise Pazar günü yaptığı açıklamada, “Terör örgütlerine yönelik operasyonlarımız tüm gücüyle devam ediyor. İsrail vatandaşları için sükuneti yeniden tesis etmek üzere harekete geçtik, bunu gerektiği kadar sürdüreceğiz. Zaman alacak” ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler’in tüm taraflarla ateşkesin sağlanması için temasta olduklarını belirten Guterres, taraflara arabuluculuk çabalarının yoğunlaşmasına ve başarılı olmasına imkan vermeleri çağrısında bulundu.

Oturumda konuşan BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail ve Gazze’deki saldırıların “dehşet verici” olduğunu belirtti ve çatışmaların derhal son bulması çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İsrail ve Gazze’nin kontrolunu elinde bulunduran Hamas arasında bir haftadır devam eden ve sivil can kayıplarına yol açan çatışmaları görüşmek üzere toplandı.

İsrail Başbakanı daha sonra CBS televizyonuna verdiği röportajda, saldırılarda Gazze’de Associated Press haber ajansının, Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun ofislerinin de bulunduğu binanın hedef alınmasını savundu.

İsrail Başbakanı söz konusu binada "Filistinli terörist grubun istihbarat ofisinin de olduğunu, bu yöndeki bilgileri ABD istihbarat kurumlarına ilettiklerini ve bu sebeple binanın meşru bir hedef olduğunu" söyledi.

İsrail Başbakanı, Hamas’ın İsrail’de sivillerin yaşadığı mahallelere saldırması sebebiyle sivil can kaybı yaşandığını yineledi, “düzeni yeniden tesis etmek üzere ne gerekiyorsa yapacaklarını ve bu sürecin uzun sürmemesini umduğunu” söyledi.

İsrail ordusu: "Hamas'ın kullandığı tünele yönelik saldırıda istenmeyen sivil can kayıpları yaşandı"

İsrail ordusundan Pazar günü Gazze'de sivil can kayıplarının yaşandığı saldırıya ilişkin açıklama geldi.

Yazılı açıklamada, Gazze'de Hamas'ın kullandığı tünel sistemine yönelik saldırının sivillerin yaşadığı evlerin temelinin çökmesine yol açtığı ve bunun sonucunda "istenmeyen sivil can kayıplarının yaşandığı" belirtildi.