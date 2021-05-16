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  4. BM Genel Sekreteri: “Çatışmalar dehşet verici”

BM Genel Sekreteri: “Çatışmalar dehşet verici”

16.05.2021 18:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail-Filistin çatışmasında taraflarla ateşkes için temasta olduklarını söyledi. İsrail Başbakanı ise Gazze'de medya ofislerinin bulunduğu binanın meşru bir hedef olduğunu savundu

BM Genel Sekreteri: “Çatışmalar dehşet verici”

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail-Filistin çatışmasında taraflarla ateşkesin sağlanması konusunda temasta olduklarını söyledi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İsrail ve Gazze’nin kontrolunu elinde bulunduran Hamas arasında bir haftadır devam eden ve sivil can kayıplarına yol açan çatışmaları görüşmek üzere toplandı.

Oturumda konuşan BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail ve Gazze’deki saldırıların “dehşet verici” olduğunu belirtti ve çatışmaların derhal son bulması çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler’in tüm taraflarla ateşkesin sağlanması için temasta olduklarını belirten Guterres, taraflara arabuluculuk çabalarının yoğunlaşmasına ve başarılı olmasına imkan vermeleri çağrısında bulundu.

Netanyahu: “Medya ofislerinin bulunduğu bina meşru hedefti”

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise Pazar günü yaptığı açıklamada, “Terör örgütlerine yönelik operasyonlarımız tüm gücüyle devam ediyor. İsrail vatandaşları için sükuneti yeniden tesis etmek üzere harekete geçtik, bunu gerektiği kadar sürdüreceğiz. Zaman alacak” ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı daha sonra CBS televizyonuna verdiği röportajda, saldırılarda Gazze’de Associated Press haber ajansının, Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun ofislerinin de bulunduğu binanın hedef alınmasını savundu.

İsrail Başbakanı söz konusu binada "Filistinli terörist grubun istihbarat ofisinin de olduğunu, bu yöndeki bilgileri ABD istihbarat kurumlarına ilettiklerini ve bu sebeple binanın meşru bir hedef olduğunu" söyledi.

İsrail Başbakanı, Hamas’ın İsrail’de sivillerin yaşadığı mahallelere saldırması sebebiyle sivil can kaybı yaşandığını yineledi, “düzeni yeniden tesis etmek üzere ne gerekiyorsa yapacaklarını ve bu sürecin uzun sürmemesini umduğunu” söyledi.

İsrail ordusu: "Hamas'ın kullandığı tünele yönelik saldırıda istenmeyen sivil can kayıpları yaşandı"

İsrail ordusundan Pazar günü Gazze'de sivil can kayıplarının yaşandığı saldırıya ilişkin açıklama geldi.

Yazılı açıklamada, Gazze'de Hamas'ın kullandığı tünel sistemine yönelik saldırının sivillerin yaşadığı evlerin temelinin çökmesine yol açtığı ve bunun sonucunda "istenmeyen sivil can kayıplarının yaşandığı" belirtildi.

Sivil can kayıplarından mümkün olduğu kadar kaçınıldığı ancak "Hamas'ın askeri altyapısını kasıtlı olarak sivillerin yaşadığı evlerin altına yerleştirdiği ve bu şekilde de sivilleri tehlikeye attığı" savunuldu.

Mısır Refah sınır kapısını açtı

Mısır Gazze sınırında yer alan Refah sınır kapısını planlanan tarihten bir gün önce açtı.

Reuters’a bilgi veren güvenlik kaynakları, öğrencilerin ve tıbbi tedaviye ihtiyaç duyanların geçmesi için sınır kapısının açıldığını ve yerel saatle öğle saatlerine kadar 263 kişiyi taşıyan üç otobüsün sınırı geçtiğini belirtti.

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