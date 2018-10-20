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BM Genel Sekreteri Guterres, Cemal Kaşıkçı'nın ölümünden derin üzüntü duyduğunu belirterek, hızlı, kapsamlı, şeffaf bir soruşturma çağrısı yaptı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 03:19 | Son Güncelleme

BM Genel Sekreteri Guterres, Cemal Kaşıkçı'nın ölümünden derin üzüntü duyduğunu belirterek, hızlı, kapsamlı, şeffaf bir soruşturma çağrısı yaptı.


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Anahtar Kelimeler:
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Cemal Kaşıkçı

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