BM Genel Sekreteri Guterres: “Derin bir endişe ile Libya’dan ayrılıyorum”

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, “Derin bir üzüntü ve endişe ile Libya’dan ayrılıyorum” dedi.

Libya’da yaşanan gelişmeleri izlemek üzere ülkeye gelen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya’dan ayrılırken sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Guterres, “Libya’dan derin üzüntü ve endişeler ile ayrılıyorum. Hala Trablus’ta ve çevresinde kanlı bir çatışmadan kaçınabilme ihtimali olduğunu umuyorum.” ifadelerini kullandı.

BM’nin politik çözüme inandığını vurgulayan Guterres, BM’nin Libya halkının yanında olduğunu belirtti.

