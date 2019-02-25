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BM Genel Sekreteri Guterres: “Nefret söylemi barışı tehdit ediyor”

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.02.2019 18:08 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Müslüman ve Yahudi düşmanlığında hızlı bir artış gözlemlediğini kaydederek, “Nefret söylemi demokratik değerler, sosyal istikrar ve barışı tehdit ediyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Müslüman ve Yahudi düşmanlığında hızlı bir artış gözlemlediğini kaydederek, “Nefret söylemi demokratik değerler, sosyal istikrar ve barışı tehdit ediyor. Nefret söylemi, sosyal medya, internet ve komplo teorileri aracılığıyla süratle yayılıyor” dedi.
İsviçre’nin Cenevre kenti, BM İnsan Hakları Konseyinin (UNHRC) 40’ıncı oturumuna ev sahipliği yapıyor. Bugün başlayan ve 22 Mart’a kadar sürecek olan 40. oturumda Venezuela, Myanmar, Suriye, Güney Sudan, Yemen ve Ukrayna gibi ülkelerdeki insan hakları ele alınacak. Çocukları şiddetten korumak, terörle mücadelede insan haklarına saygı, işkenceyi önlemek, düşünce, din ve vicdan özgürlüğü ve kültürel hakları sağlamak, azınlıklara karşı ayrımcılıkla mücadele etmek, engelli haklarını korumak ve dijital çağda gizlilik gibi konular gözden geçirilecek. Oturumun ilk üç günü 90’dan fazla ülkenin temsilcileri “yüksek seviyeli” bölümde konseye hitap edecek. Bugün Tunus ve Kongo Cumhurbaşkanları, Yemen ve Fiji Başbakanları ve Türkiye ve Gürcistan Dışişleri Bakanları dahil 30 ülkenin temsilcileri konuşma yaparken, 11 Mart’ta Myanmar, 12 Mart’ta Suriye, 19 Mart’ta Kongo, 20 Mart’ta ise Ukrayna’daki insan hakları konuları görüşülecek. 20 Mart’ta Venezuela, Kolombiya ve Yemen ile ilgili raporlar sunulacak.

“Nefret söylemi demokratik değerler, sosyal istikrar ve barışı tehdit ediyor”
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, yaptığı konuşmada Yahudi ve İslam karşıtı nefret söylemleri de dahil olmak üzere yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve hoşgörüsüzlükte ani artışlar gördüğünü söyledi. Nefret söyleminin sosyal medya ve sosyal hayat ile yaygınlaştığını ifade eden Guterres, “Nefret söylemi demokratik değerler, sosyal istikrar ve barışı tehdit ediyor. Nefret söylemi, sosyal medya, internet ve komplo teorileri aracılığıyla süratle yayılıyor” dedi.
Dünyanın farklı noktalarındaki insan hakları savunucularına değinerek hala umudu olduğunu belirten Guterres, “Son 3 yılda binden fazla insan hakları savunucusu ve gazeteci öldürüldü” ifadelerini kullandı.
Guterres, konuşmasında Suudi Arabistan’ın İstanbul Büyükelçiliğinde öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’ya ise değinmedi.

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