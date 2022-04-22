BM Genel Sekreteri Guterres Putin’le Görüşecek

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Moskova’ya gideceği açıklandı. BM Sözcüsü Stephane Dujarric, Genel Sekreter Guterres’in 26 Nisan Salı günü Moskova’da olacağını, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile çalışma toplantısı ve öğle yemeğinin ardından da Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini duyurdu.

BM Sözcüsü Dujarric günlük basın toplantısında Ukrayna’daki insani durumla ilgili de bilgi verdi. Sözcü, Ukrayna'da son birkaç gün içinde ortaya çıkan yeni bulguların, başkent Kiev çevresindeki bölgelerde sivil altyapının büyük yıkımını doğruladığını, BM Uydu Merkezi’nin (UNOSAT) elde ettiği görüntülerde Mart ayı sonu itibarıyla Horenka köyünün yaklaşık yüzde 77'si, Irpin kentinin yüzde 71'i ve Hostomel kentinin yüzde 58'inin çok büyük hasar gördüğünün tespit edildiğini belirtti.

Sözcü Dujarric, Ukrayna’da sivil kayıpların da giderek arttığını belirterek, “Ülkede görevli BM insani yardım ekiplerimiz, Donetsk, Luhansk ve Harkiv ve hükümet kontrolu dışında kalan birçok bölgede giderek tırmanan şiddetli çatışmaların sivil kayıplara neden olduğunu, sivil altyapıya zarar verdiğini bildiriyor. Sivillerin çatışma bölgelerinden güvenli bir tahliye edilmeleri için engellerin sürdüğü bildiriliyor” dedi.

“3,4 milyon Ukraynalıya insani yardım ulaştırıldı”

Sözcü Dujarric, BM ve birlikte çalıştığı insani yardım kuruluşlarının ikinci ayına girecek Ukrayna’daki savaşta çok güç şartlar altında görev yapmak zorunda kaldığını belirterek, “Büyük zorluklara rağmen Ukrayna'daki insani yardım ortaklarımızla birlikte, yoğun çatışmalardan etkilenen kişilerin ihtiyaç duydukları insani yardımı ulaştırmak için, güvenli bir şekilde ulaşabildiğimiz bölgelerdeki çalışmalarımızı genişletmeyi sürdürüyoruz. Savaşın başladığı 24 Şubat tarihinden bu yana ülke genelinde 3,4 milyondan fazla kişiye insani yardım ulaştırıldı. Bu sayı bir hafta önce yaptığımız açıklamadaki sayıdan yaklaşık bir milyon daha fazla. Ülke genelinde yaklaşık 1 milyon kişi tedavi edildi veya sağlık desteği aldı. 225 bin kişinin temiz içme suyu ve hijyenik ürünlere erişebilmesi sağlandı. Savaş yüzünden yerlerinden edilen 221 bin kişiye acil barınma imkanı tanındı ya da kritik ev eşyaları sağlandı. 88 bin çocuğa eğitim hizmeti verildi” diye konuştu.

“İnsani yardım için belirlenen fonun yüzde 70’i sağlandı”

Stephane Dujarric, Ukrayna’da insani yardımın en çok ihtiyacı olan insanlara ulaşmasını sağlamak için yoğun çabaları ve çatışmanın taraflarıyla ilişkileri sürdüreceklerini kaydetti; “Finansmanla ilgili, son birkaç gün içinde insani yardım için 20 milyon dolar daha sağladık. Ukrayna'daki insani yardım operasyonları için ayrılan fon miktarı toplamını 802 milyon doların üzerine çıkardık. Bu, mevcut insani yardım çağrısında talep edilen 1,1 milyar doların yaklaşık yüzde 70'ini oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

