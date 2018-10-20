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BM Genel Sekreteri Guterres'ten 'Cemal Kaşıkçı' çağrısı

DÜNYA HABERLERİ  | 20.10.2018 05:04 | Son Güncelleme

BM Genel Sekreteri Guterres, Cemal Kaşıkçı'nın ölümünden derin üzüntü duyduğunu belirterek, hızlı, kapsamlı, şeffaf bir soruşturma çağrısı yaptı.

BM Genel Sekreteri Guterres'ten 'Cemal Kaşıkçı' çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümünün derin üzüntü duyduğunu bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Kaşıkçı'nın ölümünün doğrulanmasının ardından konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

SUÇLULARIN SORUMLU TUTULMASI ÇAĞRISINDA BULUNDU

Guterres'in Kaşıkçı'nın ölümünden derin üzüntü duyduğunu, ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı dilediğini belirten Dujarric, BM Genel Sekreteri'nin, Cemal Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin hızlı, kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma yapılması, suçluların sorumlu tutulması çağrısında bulunduğunu ifade etti. (AA)

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