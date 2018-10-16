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BM Genel Sekreteri Guterres'ten Kıbrıs açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 16.10.2018 03:59 | Son Güncelleme

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs raporuyla ilgili olarak " Ada'da iki toplum arasında kapsamlı çözüm umutlarının hala canlı olduğuna inanıyorum. Bir kez daha Kıbrıs'ta ve çevresinde bulunan doğal kaynaklardan her iki toplumun da faydalanması gerektiğini yineliyorum." dedi.

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Kıbrıs açıklaması

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Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Antonio Guterres BM Genel Sekreteri

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