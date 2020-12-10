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  4. BM Genel Sekreteri Guterres'ten koronavirüs çağrısı: Tereddüt etmem

BM Genel Sekreteri Guterres'ten koronavirüs çağrısı: Tereddüt etmem

10.12.2020 00:34 | Son Güncelleme:
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BM Genel Sekreteri Guterres'ten koronavirüs çağrısı: Tereddüt etmem

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı hazır olduğunda kameralar karşısında hiç tereddütsüz yaptıracağını belirterek, herkesi aşı yaptırmaya teşvik etti.

Guterres, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, tüm hızıyla artan aşı milliyetçiliğine karşı uyardı ve aşıya eşit erişim çağrısı yaptı.

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"AHLAKİ BİR ZORUNLULUK"

"Aşı hazır olduğunda yaptırmak istiyorum ve hiç tereddütsüz toplum önünde aşı olurum." diyen Guterres, "Herkesi aşı olmaya teşvik ediyorum çünkü aşı sadece kendimize hizmet değil aynı zamanda her birimizin aşılanması topluma hizmet sağlar ve hastalığın yayılma riski ortadan kalkar. Aşı benim için ahlaki bir zorunluluk." değerlendirmesinde bulundu. (AA)

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