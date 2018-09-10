BM Genel Sekreteri Guterres'den iklim değişikliği uyarısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, iklim değişikliği konusunda, "Doğrudan varoluşsal bir tehditle karşı karşıyayız. İklim değişikliği bizden daha hızlı ilerliyor. 2020'ye kadar bu gidişatı değiştirmezsek tüm insanlık ve doğal sistemler için yıkıcı sonuçlarla karşılacağız." uyarısında bulundu.

Guterres, BM Genel Merkezi'nde "İklim Değişikliği" konusunda yaptığı konuşmada, bir araya gelerek iklim değişikliğine karşı harekete geçme çağrısında bulundu.

İklim değişikliğinin etkilerine dikkati çeken Guterres, "İklim değişikliği çağımızın belirleyici konusu ve biz de şu an belirleyici bir andayız. Doğrudan varoluşsal bir tehditle karşı karşıyayız. İklim değişikliği bizden daha hızlı ilerliyor. 2020'ye kadar bu gidişatı değiştirmezsek tüm insanlık ve doğal sistemler için yıkıcı sonuçlarla karşılaşacağız." dedi.

İklim değişikliğine karşı durmak için gerekli araç ve nedenleri olduğunu belirten Guterres, "Ancak gerekenin yapılması için Paris İklim Anlaşması'ndan sonra bile hala gerekli liderlik ve tutkuyu bulamadık." değerlendirmesinde bulundu.