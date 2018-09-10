BM Genel Sekreteri Guterres'den iklim değişikliği uyarısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, iklim değişikliği konusunda, "Doğrudan varoluşsal bir tehditle karşı karşıyayız. İklim değişikliği bizden daha hızlı ilerliyor. 2020'ye kadar bu gidişatı değiştirmezsek tüm insanlık ve doğal sistemler için yıkıcı sonuçlarla karşılacağız." uyarısında bulundu.
Guterres, BM Genel Merkezi'nde "İklim Değişikliği" konusunda yaptığı konuşmada, bir araya gelerek iklim değişikliğine karşı harekete geçme çağrısında bulundu.
İklim değişikliğinin etkilerine dikkati çeken Guterres, "İklim değişikliği çağımızın belirleyici konusu ve biz de şu an belirleyici bir andayız. Doğrudan varoluşsal bir tehditle karşı karşıyayız. İklim değişikliği bizden daha hızlı ilerliyor. 2020'ye kadar bu gidişatı değiştirmezsek tüm insanlık ve doğal sistemler için yıkıcı sonuçlarla karşılaşacağız." dedi.
İklim değişikliğine karşı durmak için gerekli araç ve nedenleri olduğunu belirten Guterres, "Ancak gerekenin yapılması için Paris İklim Anlaşması'ndan sonra bile hala gerekli liderlik ve tutkuyu bulamadık." değerlendirmesinde bulundu.
Guterres, iklim değişikliği nedeniyle son 20 yılda rekor sıcaklıklar yaşandığına işaret ederek, "İklim değişikliği, ardında ölümler ve büyük maddi hasarlar bırakan aşırı sıcaklık dalgalarına, orman yangınlarına, fırtınalara ve sellere yol açıyor." diye konuştu.
Bilim adamlarının uzun yıllardır iklim değişikliğinin sonuçlarına dair uyarılarda bulunduğunu anımsatan Guterres, buna rağmen birçok kesim ve liderin bu sözlere kulak asmadığını belirtti.
Fosil yakıtlardan uzaklaşılarak yenilebilir ve verimli enerji kaynaklarına yönlenilmesi gerektiğini dile getiren Guterres, "Sadece tasarruf yapmak için yenilebilir kaynakları kullanmakla yetinmemeliyiz. Yenilebilir enerji kaynaklarının, yeni iş alanları, daha az su israfı, daha hızlı gıda üretimi ve kirli havayı temizleme gibi avantajları var. Harekete geçmekle bir şey kaybetmeyiz sadece kazanırız." görüşünü paylaştı.
Guterres, birçok ülke ve önemli şirketlerin yenilebilir enerjiye yatırım yaptığını kaydederek, "Daha temiz ve daha yeşil bir geleceğe geçiş sürecimiz ivme kazanmalı. Tam anlamıyla 'kullan' ya da 'kaybet' noktasındayız." dedi.
New York'ta gelecek hafta başlayacak 73. BM Genel Kurulu'nda da bu konuyu gündeme getireceğini aktaran Guterres, Meksikalı diplomat Luis Alfonso de Alba'yı da 2019'daki iklim zirvesinin hazırlıklarını yapması için özel temsilci olarak atadığını duyurdu.
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