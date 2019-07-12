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BM Genel Sekreteri Guterres'ten İdlib için çağrı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 04:10 | Son Güncelleme

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'nin kuzeybatısında devam eden ve hastane ve sağlık çalışanlarını da hedef alan hava saldırılarını güçlü bir şekilde kınayarak, İdlib mutabakatının uygulanması çağrısı yaptı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'nin kuzeybatısında devam eden ve hastane ve sağlık çalışanlarını da hedef alan hava saldırılarını güçlü bir şekilde kınayarak, İdlib mutabakatının uygulanması çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeybatısında koordinatları taraflarla daha önce paylaşılmış olmasına rağmen en büyük hastanelerden biri de dahil birkaç sağlık merkezinin hava saldırılarında vurulduğuna dikkat çekildi.

Açıklamaya göre, sivil ve sivil altyapıların korunması, uluslararası insani hukuka saygı duyulması gerektiğini belirten Guterres, hastane ve sağlık çalışanlarını da hedef alan hava saldırılarını güçlü bir şekilde kınadı ve İdlib mutabakatının uygulanması çağrısı yaptı.

Beşşar Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki yerleşimlere dün düzenlediği saldırılarda 5 sivil ölmüş, 27 sivil yaralanmıştı.

Rejimin destekçisi Rusya bir ambulansı ve Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) merkezini hedef almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
BM İdlib Suriye

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