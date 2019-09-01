DAKAR (AA) Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kongo Demokratik Cumhuriyet'inde (KDC) ebola salgının yaşandığı bölgeleri ziyaret etti.

Yerel basındaki haberlere göre, dün ülkeye gelen Guterres, BM İstikrar Misyonu'na (MONUSCO) yaptığı ziyaretin ardından ebola salgınının devam ettiği Goma ve Beni kentlerine geçti. Guterres, burada yaptığı konuşmada "Halkın kriz çığlıklarını duyduğumuzu bilmeleri önemlidir." ifadesini kullandı.

Bölgede 2014 yılından beri yaşanan ayrılıkçı krize de değinen Guterres, "MONUSCO barışın sağlanması için büyük bir bedel ödedi. Bölgedeki güvensizlik durumunun giderilmesi için elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Guterres, ülkeye gerçekleştirdiği ziyaretin moral ve dostluk ziyareti olduğunu kaydetti.

Salgın bölgesindeki ziyaretini tamamlamasının ardından Guterres, başkent Kinşasa'ya geçerek burada Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile görüşecek.

- KDC'de ebola bilançosu

Dünya Sağlık Örgütü’nün son verilerine göre, KDC’de 3031 kanamalı ateş vakasının görüldüğü salgında, 2926 kişide ebola virüsüne rastlandı.